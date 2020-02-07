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İsviçre bankasındaki casusluk skandalı CEO'yu koltuğundan etti

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İsviçre bankasındaki casusluk skandalı CEO'yu koltuğundan etti
İsviçre bankasındaki casusluk skandalı CEO'yu koltuğundan etti

İsviçre’nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse’in CEO’su Tidjane Thiam yaşanan casusluk skandalının ardından istifa etti.

Banka yöneticilerinin özel dedektif tutularak takip ettirildiğinin ortaya çıkmasıyla sarsılan Credit Suisse’in CEO’su Tidjane Thiam, yarattıkları endişe ve acı nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Thiam, “İki eski mesai arkadaşımızın gözetlendiğine dair bilgim yoktu. Bu, hiç şüphesiz Credit Suisse’i rahatsız etti ayrıca endişe ve acıya neden oldu. Bu olduğu için pişmanı, asla yaşanmamalıydı” dedi.

Yönetim kurulunun istifayı kabul ettiği, Thiam’ın dördüncü çeyrek mali sonuçları sunumun ardından 14 Şubat'ta görevinden ayrılacağı belirtildi.

Credit Suisse’in Yönetim Kurulu Başkanı Urs Rohner, Thiam’ın ‘muazzam katkılarda’ bulunduğunu ve bankayı kâra geçirdiğini söyledi.

Thiam’ın yerine, bankanın İsviçre operasyonlarını yöneten Thomas Gottstein’ın getirildiği açıklandı.

Eski bir üst düzey yöneticinin, o zamanki operasyon direktörünün emriyle banka tarafından tutulan özel dedektifler tarafından takip edildiği ortaya çıkmıştı. Casusluk hadisesinin daha önce de yaşandığı belirtilmişti.

Fildişi Sahili doğumlu olan Tidjane Thiam, Credit Suisse'in ilk Afrika kökenli CEO’suydu ve 2015’te bu yana görevini yürütüyordu. Thiam, geçen ay İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nda ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte yemek yiyen birkaç yöneticiden biriydi.

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