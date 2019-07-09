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İsviçre Dışişleri Bakanı, Antroloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti

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İsviçre Dışişleri Bakanı, Federal Konsey Üyesi Ignazio Cassis, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.
İsviçre Dışişleri Bakanı, Antroloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti

KŞK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cassis’e ziyarette İsviçre’nin Lefkoşa Büyükelçisi Pierre Yves Fux eşlik etti.

Cassis’e ziyarette komitenin 1963-1964 ve 1974 yıllarında kaybolan kişilerle ilgili olarak sürdürdüğü kayıpların bulunması, kimlik tespiti ve kalıntıların ailelerine teslimi şeklindeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bu insani çalışmanın iki toplum arasında güven yaratıcı önlemlerin inşası açısından önemini de vurgulayan komite üyeleri, kayıp kalıntılarının ailelerine tesliminin nasıl uzlaşı zemini hazırladığını da anlattılar.

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