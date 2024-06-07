İsviçre Kayıp Şahıslar Komitesi’ni desteklemek için 250,000 İsviçre frangı bağışladı

(Lefkoşa, 7 Haziran 2024) - Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), 5 Haziran 2024 tarihinde İsviçre’den 255,254 Euro (250,000 İsviçre frangı) destek almıştır.

Bu rakam, İsviçre'nin KŞK’ ya 2023 yılından 2026 yılına kadar bağışlayacağı toplam 1 milyon İsviçre frangı katkının ikinci kısmını oluşturmaktadır. İsviçre'nin 2014’ten günümüze KŞK’ ya sağladığı mali yardımın toplamı bu yeni bağış ile 848,452 Euro'ya yükselmiştir. Bu bağışlar öncelikle KŞK' nın 2024 yılında gerçekleştireceği genetik analizleri destekleyecektir. Aynı zamanda yapılan bağışlarla, Komite'nin kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi hedefine katkıda bulunulmakta; uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.

KŞK, 1981 yılında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler tarafından, Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleştirilen bir anlaşma ile kurulmuştur.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi Projesi, 2006 yılında aktif olarak işlev kazanmış ve kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik misyonlar üstlenmektedir.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam 1,047 kişi kimliklendirilmiş ve usulüne uygun bir cenaze düzenlenerek ailelerine teslim edilmiştir.

Kayıp Şahıslar Komitesi, iki toplumlu yürütülen bu projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteklerine ihtiyaç duymaktadır