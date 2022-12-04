İsviçre maçı öncesi şoke eden anket: Ronaldo oynamasın!

2022 Katar Dünya Kupası son 16 turunda salı günü İsviçre ile karşılaşacak Portekiz’de taraftarların büyük bir kısmı Cristiano Ronaldo’yu ilk 11’de görmek istemiyor.
Portekiz basınından A Bola tarafından yapılan ankete katılan Portekizli futbolseverlerin, %70’lik bölümü Ronaldo’nun çeyrek final biletinin kovalanacağı İsviçre karşılaşmasınaç ilk 11’de çıkmaması yönünde oy verdi.
İLK MAÇTA DUYGUSAL ANLAR YAŞAMIŞTI
H Grubu’ndaki 3 karşılaşmada sahaya çıkan Ronaldo, sadece Gana’yı 3-2 mağlup ettikleri maçta fileleri havalandırmıştı.
37 yaşındaki yıldız Katar’daki ilk maçı öncesi milli marş okunurken gözyaşlarını tutamamıştı. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kala efsane olduğu kulübe veda etmek zorunda kalan Ronaldo, müzesindeki tek eksiği olan Dünya Kupası'nı almak için Katar'da son dansına çıktı.
Portekiz Milli Takımı ile toplamda 194 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 118 kez fileleri havalandırdı.
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