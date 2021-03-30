İsviçre ordusunda kadın askerler artık 'erkek iç çamaşırı' giymeye zorlanmayacak

İsviçre ordusunda kadın askerlerin yeni bir uygulamayla erkek iç çamaşırı giymeye zorlanmayacağı ve istedikleri giyim malzemesini seçebileceği kaydedildi.

Yetkililer bu uygulamayla orduyu kadınlar için daha cazip hale getirmeyi planlıyor. İsviçre'de çoğu Avrupa ülkesine oranla kadın asker sayısı çok az ve tüm ordunun yüzde 1'ini oluşturuyor.

1980'den bu yana devam eden kurallara göre ordu için standart olarak üretilen ve erkeksi hatlara sahip olan iç çamaşırları ve diğer aksesuarları kadın askerin giymesi zorunluydu.

İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd yaptığı açıklamada nisan ayından itibaren bir test sürecine girileceğini ve iki ay boyunca kadın askerlere özel üretilen yeni giyim malzemeleri ve aksesuarların deneneceğini açıkladı.

İsviçre Ulusal Konseyi üyesi Marianne Binder, ordunun kadınlar için daha cazip hale gelebilmesi için değişime ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Tüm askeri kıyafetler, erkekler için tasarlanmış. Kadın askerler için uygun önlemlere ihtiyaç vardı. Nisan ayında biri yazlık ve biri de kışlık olmak üzere 2 farklı iç kadın çamaşırını test edeceğiz. Uygulamanın sonucu mayıs ayı bitiminde belli olacak." ifadelerini kullandı.

İsviçre'de kadın asker oranı yüzde 1, İsveç'te yüzde 15

İsviçre ordusuna aksesuar ve kıyafet üreten Armasuisse firması sözcüsü Kaj-Gunnar Sievert de eski üniformaların kadın askerlerin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, "Eski uygulama sonrası yeni kıyafet ve aksesuarların kadınlara olan temini en az erkekler kadar önemli." diye konuştu.