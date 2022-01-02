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İsviçre TL’deki Değer Kaybını Değerlendirdi: Bizim İçin Nimet, Türkler İçin Dehşet

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En çok değer kaybeden TL oldu, en çok yükselen ise İsrail Şekeli. İsviçre basını, "Bu durum, Türkiye’ye tatile giden ve orada alışveriş yapan bizler için nimet, oradakiler için ise dehşet" yorumunu yaptı.
İsviçre TL’deki Değer Kaybını Değerlendirdi: Bizim İçin Nimet, Türkler İçin Dehşet

Avrupa Birliği, Euro'nun 20. Yılını kutlarken, İsviçre'de para birimlerinin performansı değerlendirildi.

Finans üzerine haberler yapan medya kuruluşu cash.ch tarafından İsviçre Frank'ının Euro ve diğer paralar karşısındaki düşüş ile artışlarına bakıldı.

EN ÇOK KAYBEDEN TÜRK LİRASI

Buna göre, İsviçre Frank'ı en çok Türk Lirası karşısında kazandı. 2021 yılında 31 para biriminin performansı değerlendirilirken, Türk Lirası İsviçre Frank'ı karşısında yüzde 34, ABD Doları karşısında ise yüzde 41 değer yitirdi.

İsviçre'nin çok satan Blick Gazetesi bu durumu, “Tatillerini Türkiye'de geçiren, orada alışveriş yapan İsviçreli ve ABD'liler için bir nimet; orada yaşayan insanlar için ise bir dehşet” olarak yorumladı.

Gazete, “Türkler artık satın alma gücünü kaybediyor. Ülkeye hammadde ya da ürün ithal etmek zorunda kalan Türk şirketleri, daha fazla paralar ödemek zorunda kalıyor“ diye yazdı.

EN ÇOK KAZANAN ŞEKEL OLDU

Bu arada İsviçre Frankının, Euro karşısında başlangıç değerinin 1.48 olduğu ancak zamanla Euro'nun değer yitirdiğini ve şu anda neredeyse eşitlendiği ve 1 Euro'nun, 1.03 Frank ettiği belirtildi.

2021 yılında en çok değerlenen para birimi ise İsrail Şekeli oldu. Şekel, Frank karşısında yüzde 7'nin üzerinde, Euro karşısında ise yüzde 12 değer kazandı. Şekel, 2021'de son 25 yılın en yüksek değerine ulaştı. Onu Çin’in para birimi Yuan izliyor.

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