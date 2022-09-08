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İsviçre, Uygur Türklerine yönelik baskı nedeniyle Çin elçisini çağırdı

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İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Sincan'daki insan hakları ihlallerine dair açıkladığı rapora değinilerek, "keyfi ve ayrımcı tutuklama" uygulamalarının endişe verici olduğu kaydedildi.
İsviçre, Uygur Türklerine yönelik baskı nedeniyle Çin elçisini çağırdı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları durumundan duydukları endişeleri iletmek için Çin’in İsviçre Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin 31 Ağustos’ta Sincan’daki insan hakları ihlallerine dair açıkladığı rapora değinilerek, raporda yer alan “keyfi ve ayrımcı tutuklama” uygulamalarının endişe verici olduğu kaydedildi. Açıklamada, “İsviçre, temel insan haklarına saygı duymak için en doğru yolun, Pekin yönetimiyle yapıcı diyalog kurmaktan geçtiğini düşünmektedir” ifadesi kullanıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Sincan’daki hak ihlallerine dair raporunda, Çin hükümetinin “terör ve aşırılıkla mücadele” adı altında bölgedeki Müslüman azınlığa baskı uyguladığı doğrulanmış, bu uygulamaların insanlık suçu teşkil edebileceği vurgulanmıştı. Uygurların tutulduğu “yeniden eğitim kampları” da raporda değerlendirilmiş, burada tutulan kişilere kötü muamele edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, rapordaki iddiaları “tamamen yasa dışı ve yersiz” ifadeleriyle yalanlamıştı. 

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