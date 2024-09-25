İsviçre'de ilk intihar kapsülü vakası: 4 kişiye gözaltı

İsviçre'nin Almanya sınırındaki Schaffhausen kantonunda, intihar amaçlı tasarlanan kapsül benzeri bir cihaz ilk kez kullanıldı. ABD'li bir kadın kapsülü kullanarak hayatına son verdi.

Polis, bu yardımlı intihar vakasının Merishausen belediyesine bağlı bir orman kulübesinde yaşandığını açıkladı. Kullanılan cihaz, 3D yazıcıyla üretilen ve "Sarco" adı verilen bir intihar kapsülüydü. Cihaz, kullanıcının bir düğmeye basmasıyla içerisine nitrojen gazı salarak oksijen seviyesini ölümcül düzeyde düşürüyor. Bu süreçte kapsülün içinde oturan kişi, bilinç kaybına uğrayarak birkaç dakika içinde boğularak hayatını kaybediyor.

The Last Resort adlı kuruluşun sözcüsü, kapsülü kullanan kişinin bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış olan 64 yaşındaki Amerikalı bir kadın olduğunu açıkladı. Kuruluş, "ölümün bir insan hakkı" olduğunu savunuyor.

Gözaltına alınan kişiler arasında The Last Resort'un başkan yardımcısı Florian Willet, bir Hollandalı gazeteci ve iki İsviçreli vatandaş bulunuyor. Hollandalı Volkskrant gazetesi de, olay sırasında fotoğraf çekmeye çalışan bir fotoğrafçılarının gözaltına alındığını bildirdi.

The Last Resort sözcüsü, Amerikalı kadının psikiyatrik değerlendirmelerden geçtiğini ve intihar anında yalnızca Willet’in yanında olduğunu belirtti. Kuruluşun açıklamasında, Willet’in kadının ölümünün "huzurlu, hızlı ve onurlu" bir şekilde gerçekleştiği yönündeki ifadesine yer verildi.

"Sarco" cihazı, 1990'lı yıllardan beri intihar üzerine çalışmalarıyla bilinen Avustralyalı eski hekim Philip Nitschke tarafından geliştirildi.

Ancak cihazın 3D yazıcıyla üretilebilmesi, çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler tarafından kullanılabileceği endişesini gündeme getiriyor.