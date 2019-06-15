  • BIST 90.787
  • Altın 254,429
  • Dolar 5,8790
  • Euro 6,5887
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

İsviçre’de kadınlar 28 yıl sonra yeniden eşitlik talebiyle sokaklarda

» »
İsviçre'de kadınlar eşitlik talebiyle 28 yıl aradan sonra yeniden gün boyunca sürecek protesto eylemleri düzenliyor. 1991'de aynı taleple düzenlenen gösterilere yarım milyon kadın katılmıştı.
İsviçre’de kadınlar 28 yıl sonra yeniden eşitlik talebiyle sokaklarda

İsviçreli kadınlar, hükümetleri cinsiyet eşitliği konusunda adım atmaya zorlamak için onlarca yıldır mücadele veriyor.

1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Avrupa genelinde kadınlara oy hakkı verilmesi için yapılan eylemlere İsviçreli kadınlar da katıldı. Ancak İsviçre'de kadınlar bu hakkı 1971 yılına kadar alamadı.

1991'deki gösterilere kadar İsviçre hükümetinde bir kadın temsilci bile yoktu. Yasalarda annelere doğum izni de yer almıyordu.

Appenzell kantonunda kadınlar oy kullanma hakkını Yüksek Mahkeme'nin kararıyla 1991'de aldı.

İsviçre eşitlikte ne kadar yol aldı?

Zaman içinde İsviçre'de kadın erkek eşitliği alanında önemli mesafe kat edildi. Şimdi hükümette sekiz kadın bakan var. Kadınların artık doğum izni de mevcut.

Bununla birlikte İsviçre'de kadınlar erkeklerden ortalama yüzde 20 daha az kazanıyor.

Yönetici konumunda olan kadınların sayısı çok daha az. Çocuk bakımı hem pahalı hem de yeterince kreş yok.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yayımladığı bir raporda, İsviçre üst düzey kadın ve erkek yöneticiler arasında ücret eşitsizliğinin en fazla olduğu ülke olarak yer aldı.

Gazeteci Beatrice Born 1991'deki eylemler sırasında ilk çocuğuna altı aylık hamileydi. O günkü gibi bugün de eylemlere katılacaklar arasında.

Beatrice Born, 1991'de bir kız bebeği doğurdu. Doğumdan sonra işe gitti. Born, işe gittikten sonra büyük bir şok yaşadığını, zira kimsenin, üstelik tam zamanlı olarak işe dönmesini beklemediğini söyledi, 'Büyük bir direnişle karşılaştım" dedi.

1991'deki gösterinin öncülerinden biri olan Paola Ferro da bugün sokağa çıkacağını söylüyor.

Ferro aradan geçen 28 yıl içinde bir miktar ilerleme kaydedilmesine rağmen, erkeklerle aralarında ücret ve emeklilik maaşında hala büyük fark olduğuna dikkat çekiyor.

İsviçreli kadınların emekli maaşı, erkeklerinkinden yüzde 37 düşük

İsviçreli kadınların emekli maaşı erkeklerinkinden yüzde 37 daha düşük. Çünkü kadınlar çocuklarına bakabilmek için izin alıyor.

Bugünkü eylem fikri ise parlamentonun geçen yıl ücret eşitliği konusunda aldığı karardan sonra gündeme geldi.

Bunun nedeni, hükümetin yaptığı düzenlemenin sadece 100 kişiden fazla insan çalıştıran şirketleri kapsaması.

Sendika yöneticilerine göre, bu karar, fiilen hiçbir anlam ifade etmiyor.

Parlamentonun kararından sonra kadınlar sosyal medya üzerinden örgütlenerek eylem yapmayı kararlaştırdı.

Aralarında Bern, Sion ve Lozan'ın da bulunduğu kentlerde kadınlar garlarda toplanıp feminist şarkılar söyledi.

Hukuk öğrencisi Nadine, 1991'deki eylemler sırasında daha doğmamıştı. Bugünkü eylemlere katılacağını söyleyen Nadine, "Bence iyi bir şey. İnsanlar bugün kadınların karşı karşıya olduğu dezavantajlar konusunda bilgi sahibi olacak. Bugün hâlâ erkeklerle eşit ücret alamıyoruz. Belli işlerde hâlâ erkeklere öncelik veriliyor" diyor.

Yoga öğretmeni Aida da 25 yaşında. Bugünkü eylemler için "Gidişattan memnun olmadığımızı dile getirmek için iyi bir fırsat" diye konuşuyor.

Ancak bazı kadınlar Aida ya da Nadine'le aynı fikirde değil. Bu kadınlardan biri, "Bugünkü eylemler konusunda çok da emin değilim. Bazı feministler gerçekten rahatsız edici" diyor.

Bununla birlikte, İsviçre'deki tüm büyük kentlerden, ücra köy ve kasabalara eylemlerin örgütlenmesi İsviçre'de kadınların eşitlik konusundaki yavaşlıktan duyulan rahatsızlığı yansıtıyor.

İş bırakma eylemi

Eylemler çerçevesinde binlerce kadın çalışan işten 15:30'da ayrılacak. Yüzde 20 daha az çalışma kararı yüzde 20'lik ücret farkına gönderme olarak tasarlandı. Ancak İsviçre'de grev geleneği yok.

Bazı işverenler işten erken çıkma eyleminin yasa dışı olduğunu söylüyor. Ancak birçok büyük şirketin daha pragmatik bir yaklaşım benimsediği görülüyor. Örneğin perakende devi Migros, kadınların iş bırakma eylemi yapmamasının tercih edildiğini ancak eylem yapanlara yaptırım uygulanmayacağını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asetonsuz oje çıkarma yöntemleri diş macunu sürün!15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:17
  • Japon uzay mühendisi Akane Imamura: Gözünü Ay'a diken kadın14 Mayıs 2019 Salı 10:05
  • Danimarka ‘feminizme en uzak’ ülke10 Mayıs 2019 Cuma 16:37
  • Selülit masajı nasıl yapılır yazın pareoya yapışık gezmek istemiyorsanız...04 Mayıs 2019 Cumartesi 21:27
  • Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım anıları bitiktirmeye çoktan başlamışız!03 Mayıs 2019 Cuma 11:06
  • Anna Sorokin: Kendisini zengin bir mirasçı olarak tanıtıp New York sosyetesine giren kadının hikâyesi30 Nisan 2019 Salı 09:40
  • Trafik kazasından sonra komaya giren kadın 27 yıl sonra uyandı23 Nisan 2019 Salı 17:48
  • Nusrat Jahan Rafi: Uğradığı cinsel tacizi bildirdiği için yakılarak öldürülen kadın20 Nisan 2019 Cumartesi 10:50
  • Google'dan 73. doğum günü için Duygu Asena doodle'ı19 Nisan 2019 Cuma 12:01
  • 'Dünyanın en etkili 100 kişisinden' biri seçilen Salah'dan Ortadoğu'ya çağrı: Kadınlara davranış şeklimizi değiştirmemiz şart18 Nisan 2019 Perşembe 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti