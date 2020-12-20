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İsviçre’de meclis eşcinsel evliliğe ‘Evet’ dedi

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İsviçre’de Federal Meclis’de yapılan oylamada eşcinsel evliliği yasal hale getiren değişiklik lehine karar çıktı.
İsviçre’de meclis eşcinsel evliliğe ‘Evet’ dedi

Yasa değişikliği ayrıca lezbiyen çiftlerin sperm bağışıyla çocuk sahibi olmasının da önünü açacak.

Cuma günü oylanan yasayla birlikte ayrıca trans bireyler yasal cinsiyetlerini nüfus müdürlüklerine beyanda bulunarak değiştirebilecek.

Bu, İsviçre’yi translara bir doktor ya da mahkeme dahli olmaksızın yasal olarak cinsiyet değiştirme izni veren sekizinci Avrupa ülkesi yapacak.

Eşcinsel evlilik yasasının uygulanmaya başlamadan önce referandum yapılması bekleniyor. Ancak LGBTİ+ aktivistleri halkın yasaya destek vereceğine emin.

Şubat ayında yapılan bir ankete göre toplumun yüzde 80’inden fazlası eşcinsel evliliği destekliyor. Bu da referandum yapılması durumunda da yasanın kabul edileceği anlamına geliyor.

Yasa uygulamaya girdiğinde İsviçre eşcinsel evliliğe izin veren 29’uncu ülke olacak.

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