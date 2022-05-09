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İsviçre'de PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırdı: En az 6 yaralı

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İsviçre'de PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırdı: En az 6 yaralı
İsviçre'de PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırdı: En az 6 yaralı

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik terör örgütü PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Festivale katılan bazı Türk vatandaşlarından edinilen bilgiye göre, PKK yandaşları, etkinlik bittikten sonra festival alanı toplanırken buraya gelip Türklere sözlü saldırıda bulundu.

PKK lehine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar atan yaklaşık 30 kişilik grup, daha sonra festival alanındaki bariyerleri indirerek katılımcılara saldırdı.

Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı kınamıştı

Her sene yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, yaklaşık 1000'in üzerinde Türkün katılımıyla bugün Basel meydanında düzenlenmişti.

Festivalin ardından PKK destekçisi olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamış, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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