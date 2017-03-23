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İsviçre'de tren kazası: 7 yaralı

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İsviçre'de tren kazası: 7 yaralı
İsviçre'nin Luzern kentinde meydana gelen tren kazasında 7 kişi hafif yaralandı.

İsviçre'nin Luzern kentinde meydana gelen tren kazasında 7 kişi hafif yaralandı.

İsviçre Federal Demiryollarından (SBB) yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milan kentinden Basel'e giden "Eurocity" treninin raydan çıkması sonucu 4. ve 5. vagonlar devrildi.

Kaza esnasında vagonlarda bulunan 160 yolcu kendi imkanlarıyla treni terketti.

İtalyan devlet demiryolları Trenitalia firmasına ait olduğu belirtilen treninin, Luzern istasyonunundan hareket ettikten kısa süre sonra kaza yaptığı belirtildi.

Kazada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırılırken, tren seferleri iptal edildi.

Kaza nedeninin henüz belli olmadığı ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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