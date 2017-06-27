 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 141,148
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da 2 araç ateşe verildi

İsviçre'de yapılacak Kıbrıs Konferansı

» »
İsviçre'de yapılacak Kıbrıs Konferansı
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, İsviçre'nin Crans Montana kentinde yapılacak Kıbrıs Konferansı'na katılacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Johnson'ın, Kıbrıs görüşmelerine ülkesinin desteğini sunmak üzere bugün akşam saatlerinde İsviçre'ye gideceği bildirildi.

Johnson'a Duncan'ın eşlik edeceğinin belirtildiği açıklamada, İngiliz bakanların konferansa katılımının, "İngiltere'nin çözüm sürecine yönelik sürdürdüğü bağlılığını ve desteğini gösterdiği" kaydedildi.

Garantör güç olarak İngiltere'nin rolünün öneminin vurgulandığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) yardım ettiği süreci İngiltere'nin de desteklemeye hazır olduğu hatırlatıldı.

“İNGİLTERE, HER KONUDA YARDIMCI OLMAYA HAZIR VE İSTEKLİ”

Bakanlığın açıklamasında Johnson'ın da şu ifadelerine yer verildi:

"Bu konferans, aylarca süren sıkı çalışma, taahhüt ve ilerlemenin her iki taraf tarafından da gösterildiği bir yapıya dayanıyor. Bu, her iki toplum için de ada geneline ve bölgeye dev faydalar sağlayacak olan, Kıbrıs için kalıcı bir çözüm bulmaya yönelik olağanüstü bir fırsat. Kolay olmayacak ancak siyasi irade, yaratıcılık ve esneklik gösterilerek bir anlaşma sağlanabileceğine inanıyorum. İngiltere, elimizden geldiğince her konuda yardımcı olmaya hazır ve istekli."

BM, 9 Haziran'da aldığı karara istinaden Kıbrıs müzakerelerinin KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile Avrupa Birliği'nin de gözlemci olarak katılımıyla 28 Haziran'da İsviçre'de tekrar başlayacağını duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Fransa Ekonomi Bakanı yılsonuna kadar bazı ekonomik önlemler almaları gerektiğini açıkladı27 Haziran 2017 Salı 12:10
  • Avrupa’dan dikkat çeken uyarı: Terör tehlikesi en üst seviyede27 Haziran 2017 Salı 11:43
  • AB Türkiye’den beş kat fazla mülteci aldı27 Haziran 2017 Salı 11:41
  • Yunanistan'da "çöp krizi" sürüyor...27 Haziran 2017 Salı 09:10
  • Almanlara Bach’ı sevdiren Türk26 Haziran 2017 Pazartesi 09:50
  • Schulz’dan çağrı: Gazetecileri serbest bırakın26 Haziran 2017 Pazartesi 09:40
  • İspanya'da orman yangını... 2 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı26 Haziran 2017 Pazartesi 09:37
  • Londra'da gergin gösteri...26 Haziran 2017 Pazartesi 09:35
  • Hollanda'dan 'Osmanlı Ocakları' uyarısı: Ülkede şube açması endişe verici25 Haziran 2017 Pazar 13:15
  • İngiltere'de hükümet karşıtı protesto25 Haziran 2017 Pazar 12:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti