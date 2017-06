İsviçre'de yapılacak Kıbrıs Konferansı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, İsviçre'nin Crans Montana kentinde yapılacak Kıbrıs Konferansı'na katılacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Johnson'ın, Kıbrıs görüşmelerine ülkesinin desteğini sunmak üzere bugün akşam saatlerinde İsviçre'ye gideceği bildirildi.

Johnson'a Duncan'ın eşlik edeceğinin belirtildiği açıklamada, İngiliz bakanların konferansa katılımının, "İngiltere'nin çözüm sürecine yönelik sürdürdüğü bağlılığını ve desteğini gösterdiği" kaydedildi.

Garantör güç olarak İngiltere'nin rolünün öneminin vurgulandığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) yardım ettiği süreci İngiltere'nin de desteklemeye hazır olduğu hatırlatıldı.

“İNGİLTERE, HER KONUDA YARDIMCI OLMAYA HAZIR VE İSTEKLİ”

Bakanlığın açıklamasında Johnson'ın da şu ifadelerine yer verildi:

"Bu konferans, aylarca süren sıkı çalışma, taahhüt ve ilerlemenin her iki taraf tarafından da gösterildiği bir yapıya dayanıyor. Bu, her iki toplum için de ada geneline ve bölgeye dev faydalar sağlayacak olan, Kıbrıs için kalıcı bir çözüm bulmaya yönelik olağanüstü bir fırsat. Kolay olmayacak ancak siyasi irade, yaratıcılık ve esneklik gösterilerek bir anlaşma sağlanabileceğine inanıyorum. İngiltere, elimizden geldiğince her konuda yardımcı olmaya hazır ve istekli."

BM, 9 Haziran'da aldığı karara istinaden Kıbrıs müzakerelerinin KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile Avrupa Birliği'nin de gözlemci olarak katılımıyla 28 Haziran'da İsviçre'de tekrar başlayacağını duyurmuştu.