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İsviçre'de yeni Covid kısıtlamaları: Evden çalışma zorunlu oldu, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu ertelendi

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Koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte yeni önlemler açıklayan ülkelere İsviçre de katıldı.
İsviçre'de yeni Covid kısıtlamaları: Evden çalışma zorunlu oldu, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu ertelendi

İsviçre hükümeti, ülkede evden çalışmayı zorunlu hale getirdi.

Ülkede bugünden itibaren barlar, spor müsabakaları ve spor salonları dahil çoğu kamusal alan, yalnızca iki doz aşı olduğunu kanıtlayabilen kişilere açık olacak.

17-21 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin kayak merkezlerinden Davos’ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu da ertelendi.

Forum'dan yapılan açıklamada, mevcut pandemi koşullarının yüz yüze görüşme gerçekleştirmeyi son derece zorlaştırdığı belirtildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun "yaz başında" yapılması planlanıyor.

Forum toplantıları dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Covid-19 salgını nedeniyle Forum'un yıllık toplantısı geçtiğimiz yıl önce Singapur'a kaydırılmış, sonra da tamamen iptal edilmişti.

Forum yetkilileri, 1971'den bu yana iş, siyaset, ve akademi dünyasının önde gelen isimlerini her yıl bir araya getirerek daha iyi bir dünya yaratmak istediklerini söylüyor.

Ancak Forum'un organizatörleri birçok çevre tarafından "elitist" oldukları gerekçesiyle eleştiriliyor.

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