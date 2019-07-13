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İsviçre'de yeni dinozor türü keşfedildi

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İsviçre'de kazılar sonucunda Triyasik dönemde yaşamış yeni bir dinozor türü keşfedildi.
İsviçre'de yeni dinozor türü keşfedildi

İsviçre'de yapılan kazı çalışmaları sonucunda Triyasik dönemde yaşamış olan yeni bir dinozor türü keşfedildi.

Zürih Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucuna göre yeni türün 2,5 metre uzunluğunda bir etobur olduğu öğrenildi.

CNN International'da yer alan habere göre, Paleontologlar, yeni keşfedilen türe İsviçre'nin Frick kasabasında bulunmasından dolayı Notatesseraeraptor frickensis adını verdi.

Araştırma koordinatörü Marion Zahner, "Bunun önemli bir bulgu olduğunun farkına vardık. Bulduğumuz fosil, evrimsel açıdan çok ilgi çekici. 30 yıldır burada kazı yapılıyor ama bugüne kadar yalnızca Plateosaurus kemikleri bulundu" yorumunu yaptı.

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