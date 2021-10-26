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İsviçre’den elçi krizi yorumu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın “10 elçinin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatını verdim” sözlerinden sonra Avrupa'dan ilginç yorumlar yükseliyor.
İsviçre’den elçi krizi yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın “10 elçinin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatını verdim” sözlerinden sonra Avrupa'dan ilginç yorumlar yükseliyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, 2019'da verdiği “serbest bırakılmalı” kararına uymayan Türkiye'ye bunu hatırlatan elçiler arasında İsviçre yoktu. Ancak İsviçre basını konuyu geniş şekilde işliyor.

“AB İLE KÖTÜ, TL DAHA DA KÖTÜ”

Blick gazetesi, “AB ile anlaşmazlık. Türk para birimi rekor düzeyde düştü. Bu kriz, Erdoğan'ı götürebilir” diye yazdı.

Gazete, Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye ziyaretinde ılımlı mesajlar verildiğini ancak gerçeğin hiç de öyle olmadığını, AB ile Türkiye arasında büyük bir anlaşmazlık bulunduğunu yazdı.

“ERDOĞAN KENDİNE ZARAR VERİYOR”

Gazete, “Erdoğan, kendine zarar veriyor. Çünkü bu tür skandallar Türk parasındaki düşüşü hızlandırıyor. Üç kere Merkez Bankası Başkanı gönderdi. Yüksek enflasyona rağmen faiz oranı düşürüldü. Şimdi diplomatik anlaşmazlık yüzünden Türk lirası yeniden düşüyor. Yılın başından beri Euro karşısında TL, değerinin üçte birini kaybetti. 10 büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çok ciddi bir adım olurdu ve Roma'daki G20 zirvesi öncesi ABD Başkanı Biden’la yapılması muhtemel görüşme öncesi ilişkiler daha da gerginleşirdi“ dedi.

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