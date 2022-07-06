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İsviçre’den Ukrayna açıklaması

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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis'in, Lugano'da yapılan Ukrayna'yı Yeniden İnşa Konferansındaki açıklamaları İngiliz basınına "İsviçre, Ukrayna'nın donmuş Rus varlıklarına el koyma planına direniyor" olarak yansıdı.
İsviçre’den Ukrayna açıklaması

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal konferansta yaptığı açıklamalarda “Sebepsiz saldırganlık, saldırgan tarafından ödenmelidir” diyerek dondurulan Rus varlıklarının tazmin edilerek Ukrayna’ya verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Buna karşılık Başkan Cassis, “Mülkiyet hakkı temel bir haktır, insan hakkıdır. Vatandaşların devletin gücüne karşı korunmasını sağlamalısınız. Liberal demokrasi dediğimiz şey budur” açıklamasını yaparak mülkiyet haklarının ihlal edilmesinin tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini ve yasal gerekçeye ihtiyaç duyulacağını söylemişti. Cassis’in bu açıklamaları İngiliz basınına “İsviçre, Ukrayna’nın donmuş Rus varlıklarına el koyma planına direniyor” olarak yansıdı.

“VARLIKLARIN DONDURULMASI HACİZDEN AYIRT EDİLMELİDİR”

Basına konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterlik Sözcüsü Pierre-Alain Eltschinger, “İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Ukrayna makamlarının önerilerine direniş ifade etmedi. Cumhurbaşkanı Lugano konferansta yaptığı konuşmada İsviçre’deki yasal çerçeveyi anlattı. Varlıkların dondurulması hacizden ayırt edilmelidir; Dondurma, sahibinin mal varlığını elden çıkarmasını geçici olarak engelleme etkisine sahiptir. Ancak, sahibi varlıkların sahibi olarak kalır. Haciz sahibini mal varlığından kalıcı olarak yoksun bırakma etkisine sahiptir. Bu çok daha müdahaleci bir önlemdir” dedi.

“MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR”

Sözcü Eltschinger, İsviçre Ambargo Yasasından alıntı yaparak “Yaptırım uygulanan kişi, bu tür donmuş varlıkları artık elden çıkaramaz veya takas edemez. Ancak yaptırım uygulanan kişi, varlıkların sahibi olarak kalır. İsviçre Ambargo Yasası şu anda varlıklara el konulması için hiçbir yasal dayanak sağlamamaktadır. Buna göre bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç duyulacaktır. Böyle bir değişiklik, her halükarda, haczin haklı gösterilmesini sağlamada önemli bir rol oynayan uluslararası kabul görmüş hukukun üstünlüğü ilkelerine uygun olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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