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İsviçreliler 5G'yi protesto etti

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İsviçre'nin başkenti Bern'de binlerce kişi cep telefonlarında kullanılan 5G teknolojisini insan sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle protesto etti.
İsviçreliler 5G'yi protesto etti

Parlamento binası önünde toplanan kalabalık hızlı internet erişimi sağlayan ve ülkenin birçok noktasına inşa edilen 5G baz istasyonlarının insan sağlığına olan etkilerinin yeterince araştırılmadığını ve yeni anten kurulumuyla ilgili çalışmaların sonlanması gerektiğini açıkladı. Protesto gösterisini düzenleyen sivil toplum örgütü Frequencia Başkanı Tamlin Schibler Ulmann "5G teknolojisinin birçok kişi tarafından kabul görmemesi, bu teknolojinin kontrolsüz bir biçimde sunulduğunun en büyük göstergesi" dedi.

5G teknolojisine karşı olan göstericiler 100 bin imza toplayıp konuyu ülke çapında referanduma götürmeyi ve bu teknolojinin zararları tam olarak tespit edilene kadar çalışmaların durdurulmasını gerektiğini söyledi.

Euronew'tan Kerem Congar'ın haberine göre, 5G teknolojisi Avrupa'da refah ve eğitim seviyesinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan İsviçre'de uzun süredir tartışma konusu.

Ülkedeki bazı uzmanlar 5G antenlerinin yaydığı güçlü elektromanyetik radyasyon dalgalarının insan sağlığına açısından büyük risk taşıdığını, zararsız olduğu kanıtlanana kadar eski teknolojinin kullanımına devam edilmesi gerektiğini belirtiyor. İsviçre Doktorlar Federasyonu da (FMH) yeni teknolojinin tartışmaya açık olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini açıklamıştı.

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