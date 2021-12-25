  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

İsyan Ettiler! ‘Bu Macron Mutasyonu Çok Tehlikeli’

» »
Fransa’nın başkenti Paris’te evsizler ve kiracılar, hükümetin söz verdiği fakat hala çözmediği lojman sorununu protesto etti. Bir göstericinin elinde taşıdığı "Bu Macron mutasyonu çok tehlikeli” ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.
İsyan Ettiler! ‘Bu Macron Mutasyonu Çok Tehlikeli’

Fransa’nın başkenti Paris’te evsizler ve kiracılar sokağa indi. Ülkedeki lojman işlerinden sorumlu olan Ekolojik Geçiş Bakanlığı önünde bir araya gelen göstericiler, hükümetin söz verdiği fakat hala çözmediği lojman sorununu protesto etti. Sadece başkent Paris'te 117 bin evin boş tutulduğunu iddia eden göstericiler, tencere ve tavalar ile seslerini hükümete duyurmaya çalıştı. Özel mülkiyete de tepki gösteren göstericiler, bu sistemin insan yaşamını tehdit ettiğini öne sürdü.

SORUN GİTTİKÇE BÜYÜYOR

Fransa’da yaşanan lojman sorununun gittikçe daha büyük bir problem haline gelmeye başladığını belirten bir gösterici ise, elinde taşıdığı pankarta, “Alman aşı firması Pfizer'in bütçesi 80 milyar euro, Fransa'nın lojman bütçesi 17 milyar euro. Bu Macron mutasyonu çok tehlikeli” ifadelerini yazdı.

Göstericiler ayrıca, Covid-19 salgını nedeniyle işini kaybedenleri sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, bu durumun ülkedeki evsizlerin sayısını arttıracağını dile getirdi.

Göstericiler ayrıca, bakanlık binası önüne kurdukları yılbaşı ağacına anahtar ve ev şeklinde simgeler asarak, yeni yıldan bir ev beklediklerini ifade etti.

Göstericilerin bakanlık binasını işgal etmesinden endişe eden polis ise bina önünü araçlarla kapattı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa, İngiltere'ye Dava Açmaya Hazırlanıyor23 Aralık 2021 Perşembe 19:52
  • Putin, Türkiye’yi örnek göstererek uyardı: Biz de öyle olabiliriz23 Aralık 2021 Perşembe 13:37
  • Belçika’dan Omicron mutasyonuna karşı kısıtlama kararı23 Aralık 2021 Perşembe 12:19
  • Covid: Avustralya'da Covid'e karşı kan sulandırıcı burun spreyi deneniyor22 Aralık 2021 Çarşamba 19:01
  • Bulgar bakan, ülkede NATO askerlerinin takviyesine karşı çıktı22 Aralık 2021 Çarşamba 17:01
  • Noel sepetinde uyuşturucu çekilişi22 Aralık 2021 Çarşamba 15:31
  • Finlandiya'da koronavirüs önlemleri artırılıyor22 Aralık 2021 Çarşamba 14:14
  • AB'den Kayıp Şahışlar Komitesi'ne destek22 Aralık 2021 Çarşamba 12:58
  • Belçika Savunma Bakanlığı Siber Saldırıya Uğradı21 Aralık 2021 Salı 21:18
  • Macaristan’dan Omicron varyantı kararı21 Aralık 2021 Salı 15:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti