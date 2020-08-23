  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

İsyan ettiler! Esir kampında bile Rum su verirdi! Y.Boğaziçi Belediyesi engelliyor (VİDEO)

» »
İsyan ettiler! Esir kampında bile Rum su verirdi! Y.Boğaiçi Belediyesi engelliyor
İsyan ettiler! Esir kampında bile Rum su verirdi! Y.Boğaziçi Belediyesi engelliyor (VİDEO)

İsyan ettiler! Esir kampında bile Rum su verirdi! Y.Boğaiçi Belediyesi engelliyor (VİDEO)

Yeniboğaziçi Belediyesi hudutları içerisinde yer alan  KAMP-DER yönetimindeki kamp alanında sorunlar bitmiyor.

Yeniboğaziçi Belediyesinin su vermeyi durduğu kamp alanında salgın hastalık tehlikesi de doğdu.

 

SU VERİLMİYOR

Yeniboğaziçi Belediyesi su vermeyi durdurmakla beraber kamp alanına tankerlerle su getirilmesine de izin vermiyor. Dün akşam kamp alanı girişinde bulunan zabıta kulübesinde YeniBoğaziçi Belediyesi zabıtaları tarafından nargile ve içki içildiği gerekçesi ile bu sabah kampo alanında bulunanlar tarafında bir protesto gerçekleştirildi.

 

OLAY POLİSE TAŞINDI

Kamp alanında bulunanlar olayı polise şikayet etti. Polis olay yerinde ifadeleri alıyor.

 

RUM BİLE YAPMADI

Protesto sırasında bir vatandaş ben Limasol'da esir kampında kaldım bu yapılanları Rum bile yapmadı esir kampına bile su gelirdi diyerek isyan etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti, beton sete çarptı yaralılar var!23 Ağustos 2020 Pazar 09:21
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 23 Ağustos Pazar 202023 Ağustos 2020 Pazar 09:16
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ek kararlar açıkladı22 Ağustos 2020 Cumartesi 20:12
  • Detay duyurmuştu... Bakan Pilli resmen açıkladı bugünkü vaka sayısı 1622 Ağustos 2020 Cumartesi 20:09
  • Lefkoşa'da Uyuşturucu Baskını!22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:21
  • Başbakan Tatar, Alayköy Sanayi Bölgesi’nden sonra bugün de Haspolat Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:02
  • CTP Genel Başkanı Erhürman: “Pandemi süreci kötü yönetildi”22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:47
  • Çok acil kan aranıyor22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:41
  • BAGEP’ten Aklımda Soru Galmasın Projesi22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:33
  • Yeniboğaziçi'nde parça tesirli bomba, 2 tutuklu! İşte detaylar...22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti