İsyan ettiler! Esir kampında bile Rum su verirdi! Y.Boğaziçi Belediyesi engelliyor (VİDEO)

İsyan ettiler! Esir kampında bile Rum su verirdi! Y.Boğaiçi Belediyesi engelliyor (VİDEO)

Yeniboğaziçi Belediyesi hudutları içerisinde yer alan KAMP-DER yönetimindeki kamp alanında sorunlar bitmiyor.

Yeniboğaziçi Belediyesinin su vermeyi durduğu kamp alanında salgın hastalık tehlikesi de doğdu.

SU VERİLMİYOR

Yeniboğaziçi Belediyesi su vermeyi durdurmakla beraber kamp alanına tankerlerle su getirilmesine de izin vermiyor. Dün akşam kamp alanı girişinde bulunan zabıta kulübesinde YeniBoğaziçi Belediyesi zabıtaları tarafından nargile ve içki içildiği gerekçesi ile bu sabah kampo alanında bulunanlar tarafında bir protesto gerçekleştirildi.

OLAY POLİSE TAŞINDI

Kamp alanında bulunanlar olayı polise şikayet etti. Polis olay yerinde ifadeleri alıyor.

RUM BİLE YAPMADI

Protesto sırasında bir vatandaş ben Limasol'da esir kampında kaldım bu yapılanları Rum bile yapmadı esir kampına bile su gelirdi diyerek isyan etti.