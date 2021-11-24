ISYEC’te Kuzey Kıbrıs’ı Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şefik Emre Coşkun temsil etti

Genç istihdamında yaşanan sorunları tespit ederek çözüm önerileri üretmeyi amaçlayan Uluslararası Gençlik İstihdamında Zorluklar ve Fırsatlar Sempozyumu (International Symposium on Youth Employment Challenges-ISYEC) İstanbul’da düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Youth@Work ortaklığında 18 ülkenin katılımı ile düzenlenen uluslararası sempozyumda Kuzey Kıbrıs'ı Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şefik Emre Coşkun temsil etti.

18 ülkeden 90 temsilci uluslararası gençlik istihdamını masaya yatırdı

Avrupa Konseyi’nin desteği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen ISYEC’te 18 ülkeden eğitim, sivil toplum, özel sektör ve kamu alanlarından 90 kişi bir araya gelerek genç işsizlik sorunun çözümlerine dair fikir alışverişinde bulundu. Dört gün süren etkinlikte paneller, workshoplar, üniversite ziyaretleri ve tecrübe paylaşımların yapıldı. Politika yapıcıları, eğitim temsilcileri, kurumsal profesyoneller, genç çalışanlar, sosyal girişimciler ve pek çok uzmanı bir araya getirerek genç istihdamıyla ilgili çok çeşitli alanlarda iş birliği yaratmayı amaçlayan uluslararası etkinlik kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve NERITA Kıdemli Teknoloji Transfer Uzmanı Şefik Emre Coşkun “21’inci Yüzyıl Yetkinlikleri ve Genç İşsizliği” isimli bir workshop düzenledi. Yakın Doğu Üniversitesi ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi bünyesinde yapılan dersler ve etkinlikleri konu alan workshopta elde edilen sonuçlar ve bu alandaki yansımalar aktardı.

Şefik Emre Coşkun: “Yüzyılın en önemli yetkinliğinin ‘öğrenmeyi öğrenmek’ olduğunu düşünüyorum.”

21’inci yüzyılın, teknoloji ve dijitalleşmenin etkisiyle, dünya tarihindeki en hızlı dönüşümün yaşandığı dönem olduğunu söyleyen Şefik Emre Coşkun, gençliğin bu hızlı değişime ayak uydurabilmesi için 21’inci yüzyıl yetkinlikleri ile donatılmaları gerektiğine vurgu yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde başlattıkları eğitimlerle gençlere bu yetkinlikleri kazandırmak için özel programlar hazırladıklarını söyleyen Coşkun, üniversite ve çocuk üniversitesi öğrencilerine “21’inci Yüzyıl Yetkinlikleri, Öğrenmeyi Öğrenme ve Zaman Yönetimi” konularında eğitim programları hazırladıklarını söyledi. “21’inci yüzyılın en önemli yetkinliğinin ‘öğrenmeyi öğrenmek’ olduğunu düşünüyorum” diyen Şefik Emre Coşkun, “Günümüzde bilgilerin güncelliği çok kısa sürüyor. Dolayısı ile sadece öğrencilerin değil profesyonellerin de öğrenme sürecine devam etmesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Hazırladıkları eğitim programları ile bu konuda farkındalık yaratarak gençlerin bilgi ve becerilerini not kaygısı olmadan artırmayı amaçladıklarını söyleyen Coşkun, Uluslararası Gençlik İstihdamında Zorluklar ve Fırsatlar Sempozyumu’na katılarak Yakın Doğu Üniversitesi ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi bünyesinde sürdürdükleri eğitim programlarıyla oluşan tecrübeyi ve elde ettikleri sonuçları aktarmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.