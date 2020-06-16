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İşyeri kapalıyken 391 bin lira elektrik faturası geldi

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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, internet kafe sahibi Necmi Ateş’e, işyeri kapalıyken 4 bin 300 liralık elektrik faturası kesildi. İtiraz edince fatura katlanarak 391 bin 645 liraya çıktı.
İşyeri kapalıyken 391 bin lira elektrik faturası geldi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, internet kafe sahibi Necmi Ateş’e, işyeri kapalıyken 4 bin 300 liralık elektrik faturası kesildi. İtiraz edince fatura katlanarak 391 bin 645 liraya çıktı. Ateş bir kez daha itiraz etti, sayaç okuyan personelin endeksi yanlış kaydettiği anlaşıldı; fatura iptal edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı Covid-19 önlemleri kapsamındaki genelge sonrasında 17 Mart’ta işyerini kapayan Ateş, 28 Nisan’da, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREPAŞ) tarafından faturanın, cep telefonuna mesajla yollandığını söyledi.

‘O parayla iki ev alınır’

10 yıldır ödediği en yüksek faturanın 2 bin 100 lira olduğunu ifade eden Ateş şöyle devam etti: “Gelen mesajda 4 bin 300 liralık fatura olduğu yazıyordu. Kapalıyız zaten içeride lambalar bile yanmıyor. İtirazımızı yaptık. Bu itiraz sonuçlanmadan 13 Haziran’da gelen ikinci bir mesajla şoka uğradım. Mesajı okuyamadım, yanımdaki arkadaşlara okuttum, birlikte çözmeye çalıştık. Baktık ki tam 391 bin 645 lira. Bu rakamı düşündüğümüzde Babaeski ilçesinde orta seviyede iki tane daire alabiliriz. Böyle bir sorunla karşılaştık.”

Gerekli itirazları yaptığını belirten Ateş, bu faturayı ödeme şansının olmadığını belirtti. TREDAŞ ise görevlinin sayacı yanlış okuduğu belirlendiğini ve faturanın iptal edildiği bilgisini verdi.

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