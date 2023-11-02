İşyerinde Çalıntı: Müstahdem, 5 Paket Tahta Görünümlü Plastik Parkeyi Çaldı, Şüpheli Tutuklandı

Alayköy'de İşyerinde Çalıntı: Müstahdem, 5 Paket Tahta Görünümlü Plastik Parkeyi Çaldı

Alayköy Sanayi Bölgesi'nde 20 Ocak 2022 ile 16 Nisan 2023 tarihleri arasında meydana gelen bir hırsızlık olayı, bir iş yerinde çalışan M.H.İ. (E-64) adlı müstahdem ile ilgili ciddi bir suçlamayı beraberinde getirdi. Olay, işyerinde meydana gelen kayıp ve ardından yapılan polis araştırmaları sonucunda gün yüzüne çıktı.

M.H.İ.'nin çalıştığı iş yerinden yaklaşık bir yıllık dönem içinde çaldığı tespit edilen malzemeler arasında, 5 paket tahta görünümlü plastik parke bulunuyor. İşyeri sahipleri, kayıp malzemelerin farkına vardıktan sonra hemen polise başvurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, M.H.İ. üzerinde çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.