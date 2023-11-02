  • BIST 7692.27
  • Altın 1812.511
  • Dolar 28.3462
  • Euro 30.2435
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABM: İsrail 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor

İşyerinde Çalıntı: Müstahdem, 5 Paket Tahta Görünümlü Plastik Parkeyi Çaldı, Şüpheli Tutuklandı

» »
Alayköy'de İşyeri Hırsızlığı: Müstahdem, 5 Paket Tahta Görünümlü Plastik Parkeyi Çaldı, Tutuklandı ve Soruşturma Sürüyor
İşyerinde Çalıntı: Müstahdem, 5 Paket Tahta Görünümlü Plastik Parkeyi Çaldı, Şüpheli Tutuklandı

Alayköy'de İşyerinde Çalıntı: Müstahdem, 5 Paket Tahta Görünümlü Plastik Parkeyi Çaldı

Alayköy Sanayi Bölgesi'nde 20 Ocak 2022 ile 16 Nisan 2023 tarihleri arasında meydana gelen bir hırsızlık olayı, bir iş yerinde çalışan M.H.İ. (E-64) adlı müstahdem ile ilgili ciddi bir suçlamayı beraberinde getirdi. Olay, işyerinde meydana gelen kayıp ve ardından yapılan polis araştırmaları sonucunda gün yüzüne çıktı.

M.H.İ.'nin çalıştığı iş yerinden yaklaşık bir yıllık dönem içinde çaldığı tespit edilen malzemeler arasında, 5 paket tahta görünümlü plastik parke bulunuyor. İşyeri sahipleri, kayıp malzemelerin farkına vardıktan sonra hemen polise başvurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, M.H.İ. üzerinde çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demirhan'da Narkotik Operasyonu: 252 Gram Hintkeneviri İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı"02 Kasım 2023 Perşembe 13:43
  • 283 Yabancı uyruklu kişinin daha mal almasına izin verildi...02 Kasım 2023 Perşembe 13:39
  • Genç öğretmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti...02 Kasım 2023 Perşembe 13:07
  • Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi02 Kasım 2023 Perşembe 12:47
  • Bazı sendikalar elektrik zammını protesto etti02 Kasım 2023 Perşembe 12:29
  • İsias Otel'in bilirkişi raporu ortaya çıktı...02 Kasım 2023 Perşembe 12:21
  • Berova, Alsancak Mare e Monte Yardım Derneği'ni kabul etti...02 Kasım 2023 Perşembe 12:00
  • Tatar: Alt yapı projelerinin hayata geçmesiyle, ülkenin çehresi değişti02 Kasım 2023 Perşembe 11:59
  • Karpaz'a Gidecek Sürücüler Dikkat! Yol çalışması!02 Kasım 2023 Perşembe 10:34
  • 35 kişiye vatandaşlık verildi02 Kasım 2023 Perşembe 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti