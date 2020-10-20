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İşyerinde eşini boğazlayıp parmağını kırdı

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İşyerinde eşini boğazlayıp parmağını kırdı
İşyerinde eşini boğazlayıp parmağını kırdı

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi darp, Şiddet Kullanma tehdidi suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nafi Civan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayşe Berksan, olguları aktardı. Polis, zanlı Nafi Civan’ın 16.10.2020 tarihinde Vahim Zarar, Ciddi darp, Şiddet Kullanma tehdidi suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, Nafi Civan’ın konu tarihte saat 11.00’de işyerine ait depoda sözlü tartıştığı eşi F.C’nin “Nerede bıçak, seni boğazlayım da kurtulayım” deyip, boğazını sıkarak, darp edip, sol el serçe parmağının kırılmasına neden olduğunu anlattı. Polis, zanlının 16 Ekim tarihinden beri arandığını ve tutuklandıktan sonra suçlamaları kabul etmeyip, eşinin kendisini darp ettiğine dair şikâyetçi olduğunu, zanlıya ait de darp raporu olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlı ile eşinin ayni ikamet adresinde kalmayacaklarını, ayrıca müştekinin koruma ve uzaklaştırma emri aldığını belirtti.

   Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 1 kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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