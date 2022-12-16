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İşyerinden 87 bin 941 TL Çaldı! 50 Bin Lirasını Casinoda Harcadı

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Müstahdem tarafından sirkat suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı B.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.
İşyerinden 87 bin 941 TL Çaldı! 50 Bin Lirasını Casinoda Harcadı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.

Polis, zanlı B.A'nın 2Müstahdem tarafından sirkat suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 9 Kasım 2022 – 6 Aralık 2022 tarihleri arasında bir işyerinde müstahdem olan zanlı B.A'nın 18 fatura karşılığı sirkat adına tahsil ettiği 87 bin 941 TL parayı sirkat etmekle methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının paranın 50 bin TL’sini casinoda harcadığının belirlendiğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının ailesinin söz konusu şirketin mağduriyetinin tümünü giderdiğini belirtti. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtip, ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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