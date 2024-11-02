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İşyerinden para çaldı!

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Lapta’daki bir iş yerinde çalışan 27 yaşındaki şahıs yüklü miktarda para çaldı, tutuklandı.
İşyerinden para çaldı!

Lapta’daki bir iş yerinde çalışan 27 yaşındaki erkek S.K., kasada muhafaza edilen 21 bin 849 dolar ve 500 bin euro nakit para ile işveren adına düzenlenen toplamda 33 bin euro meblağdan oluşan muhtelif çek yapraklarını çalmaktan tutuklandı.

Polis bülteninde “müstahdem tarafından hırsızlık” başlığıyla yer alan olay 24 Ekim’de meydana geldi.

İş yerinin kasasından 21 bin 849 dolar ve 500 bin euro nakit para ile işveren adına düzenlenen toplamda 33 bin euro meblağdan oluşan muhtelif çek yapraklarının çalındığının polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, S.K. (E-27) zanlı görülerek tutuklandı.

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