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İşyerleri regl dönemlerinde kadınlara yardımcı olacak hale nasıl getirilebilir?

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İsveç'in Gothenburg kentinde bulunan ve futbol uygulamaları geliştiren Forza Football, ülkede regl dönemlerinde kadınlara yardımcı olacak düzenlemeleriyle, ülkenin ilk "regl dostu" şirketi sertifikası alan işyeri olmaya hazırlanıyor.
İşyerleri regl dönemlerinde kadınlara yardımcı olacak hale nasıl getirilebilir?

Şirket CEO'su Patrik Arnesson, bir kadın çalışanlarının menstrüasyonla ilgili tabuları yıkmayı amaçlayan bir pilot çalışmada şirket olarak yer alıp almayacaklarını sorana kadar "kadınların regl döneminin hiç aklına gelmediğini" söyledi.

Arnesson, "Kadınların regl öncesi sendrom nedeniyle işten erken çıkıp eve gitmelerinin gerekebileceğini bana daha önce hiç kimse söylememişti ve ben ancak o zaman bunun bir sorun olduğunu fark ettim, harekete geçtim" dedi.

Forza Football'un yer aldığı pilot çalışmayı Gothenburg'da bulunan sivil toplum kuruluşu Mensen yürütüyor.

Mensen, kadınların menstrüasyon dönemi ve bunun etkileriyle ilgili farkındalığı artırıcı çalışmalar yürütmek için geçen yılın sonunda İsveç devletine bağlı Cinsiyet Eşitliği İdaresi'nden yaklaşık 58 bin dolarlık bir ödenek aldı.

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