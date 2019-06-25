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"İt" tartışmasına AKP'li vekil Çamlı da katıldı: Ordu Valiliği İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdi

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AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "İt" tartışmasıyla gündeme gelen Ordu Valisi Seddar Yavuz'a tepki gösterdi. Çamlı, "Ordu Valiliğinin CHP adayı İmamoğlu'na başkanlık yolunda verdiği desteği kayda geçmezsem eksik kalır" dedi.
"İt" tartışmasına AKP'li vekil Çamlı da katıldı: Ordu Valiliği İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdi

İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşadığı tartışmada Yavuz'a "İt" dediği öne sürülmüştü. 23 Haziran İstanbul seçimine giden süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan AKP'nin adayı olan Binali Yıldırım'a kadar birçok isim de bu iddiaya dair açıklamada bulunmuştu. 

CHP'li İmamoğlu "İt" dediği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Çamlı, Ordu Valisi Yavuz'un tavrının rakibi Yıldırım'a karşı yaklaşık 810 bin oy fark atan İmamoğlu'nun başkanlık yolunda destek verdiğini söyledi. 

Twitter'dan tepkisini gösteren Çamlı şunları kaydetti: 

"Ordu Valiliğinin CHP adayı İmamoğlu'na başkanlık yolunda verdiği desteği kayda geçmezsem eksik kalır!"

Çamlı kimdir?

Çamlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günlerden bu yana Tayyip Erdoğan’a gönüllü şoförlük yapmıştı. Geçmişte Necmettin Erbakan’ın da şoförlüğünü yapan Çamlı, Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Zeki Çamlı’nın oğlu.

 

Çamlı, 14 yaşındayken, Metris Cezaevi’nde Erdoğan’la birlikte kalmıştı. Erdoğan, Çamlı’yı, Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz’ın yeğeni ile evlendirmişti.

 

Çamlı'nın TBMM Genel Kurulu'nda sosyal medyadan "Yeliz" takma adıyla canlı yayın yaptığı da ortaya çıkmıştı.

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