  • BIST 2.035,48
  • Altın 788.72784
  • Dolar 13.8827
  • Euro 15.7135
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

İtalya 2035'e Kadar İçten Yanmalı Motorlu Araçların Üretimini Sonlandıracak

» »
İtalya'da 2035 yılına kadar içten yanmalı motor kullanılan araçların üretim ve satışının sonlandırılması kararı alındı.
İtalya 2035'e Kadar İçten Yanmalı Motorlu Araçların Üretimini Sonlandıracak

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Enrico Giovannini ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti'nin bir araya gelmesiyle toplanan ortak bakanlar komitesi, İtalya'daki içten yanmalı motorlu araçların değiştirilme takvimini belirledi.

Buna göre, ulaşımın karbondan kademeli biçimde arındırılması maksadıyla 2035'e kadar içten yanmalı motor kullanılan araçların üretim ve satışının sonlandırılması kararı alındı.

Kamyonet ve hafif ticari ulaşım araçları için ise 2040’a kadar süre tanındı.

Corriere della Sera gazetesindeki haberde de hükümetin bu kararla, Avrupa Birliğinin (AB) sıfır karbon emisyonu hedefi çizgisi doğrultusunda bir adım attığı ve İtalya'da 2035'ten itibaren sadece elektrikli ve hidrojen arabaların trafiğe çıkmasına izin verileceği ifade edildi.

Hükümetin bu kararı, parlamentoya götürerek, yasalaştırmaya çalışacağı da kaydedildi.

İtalya'da Ferrari ve Lamborghini gibi yüksek güçlü otomobiller üreten markaların, 2035 hedefine mesafeli olmakla beraber bu konuda bazı istisnalar elde ettikleri haberleri basına yansımıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alman mahkemesi: Yataktan masaya yürürken düşmek iş kazasıdır10 Aralık 2021 Cuma 13:35
  • Avrupa ülkeleri Rusya'yı caydıramaz10 Aralık 2021 Cuma 12:34
  • Almanya’da Scholz, eyaletlerin başbakanlarıyla pandemiyi görüştü10 Aralık 2021 Cuma 11:16
  • AB demokrasiyi desteklemek için 1,5 milyar euro bütçe ayıracak10 Aralık 2021 Cuma 10:09
  • Almanya'da Cami Otoparkındaki Araç Kundaklandı09 Aralık 2021 Perşembe 21:17
  • Rusya’dan Ukrayna’ya Suçlama: Ağır Silah Yığıyorlar09 Aralık 2021 Perşembe 18:23
  • Norveç’te Covid-19 rekoru kırıldı, yeni tedbirler alındı09 Aralık 2021 Perşembe 15:30
  • Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: 2 Azerbaycanlı işçi hayatını kaybetti09 Aralık 2021 Perşembe 13:41
  • Yeni Zelanda'dan gelecek nesiller için sigarayı yasaklama planı09 Aralık 2021 Perşembe 13:34
  • AB ülkeleri 10 yıl daha roaming ücreti uygulamayacak09 Aralık 2021 Perşembe 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti