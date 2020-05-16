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İtalya 3 Haziran'da sınırlarını AB ülkelerinden gelecek turistlere açıyor

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İtalya 3 Haziran'da sınırlarını AB ülkelerinden gelecek turistlere açıyor
İtalya 3 Haziran'da sınırlarını AB ülkelerinden gelecek turistlere açıyor

İtalya'da hükümet, 3 Haziran'da sınırlarını Avrupa Birliği ülkelerinden gelecek turistlere açmaya hazırlanıyor. Ülkede Covid-19 salgını nedeniyle başlatılan zorunlu karantina uygulamasının da aynı tarihte askıya alınması bekleniyor.

Yeni önlemler, Başbakan Guiseppe Conte öncülüğünde cuma gecesi düzenlenen ve yaklaşık 10 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklandı.

Hükümetten yapılan açıklamada, ülkenin turistlere açılmasına yönelik kararın, Avrupa Birliği'nin yasal düzenlemelerine saygılı bir şekilde uygulanacağı belirtildi.

Hükümet açıklamada, yeni önlemlerin salgına dair olası bir risk durumunda yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

Ülkede 3 Haziran'dan itibaren ayrıca, Covid-19 salgını yeniden canlanmadığı takdirde, yurt içi seferler üzerindeki kısıtlamaların da kaldırılması bekleniyor.

Turizm sektörü, İtalyan ekonomisinin belkemiği olarak adlandırılıyor ve gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.

10 Mart'tan bu yana tecrit uygulaması altındaki İtalyanların 18 Mayıs'tan itibaren kendi bölgelerinde dolaşımına izin verileceği açıklanmıştı.

Başkent Roma'da perşembe günü belediyeden yapılan açıklamada, normalleşme sürecinin hızlanacağı ve birçok işletmenin yeniden açıklayacağı belirtilmişti.

Covid-19'un Avrupa'da en ağır vurduğu ülkelerden biri olan İtalya'da cumartesi günü itibarıyla vaka sayısı 223 bin 885, toplam can kaybıysa 31 bin 610 olarak bildirildi.

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