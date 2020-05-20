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İtalya 3 Haziran'dan itibaren turist kabul edecek

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İtalya 3 Haziran'dan itibaren turist kabul edecek
İtalya 3 Haziran'dan itibaren turist kabul edecek

Avrupa Birliği (AB) turizm bakanları yarın yaz tatili gündemiyle bir toplantı düzenleyecek. Video konferans aracılığıyla düzenlenecek zirvede AB Komisyonu'nun sınırların kademeli olarak açılması ve turistik yerlerdeki güvenlik ile hijyen önlemlerini içeren önerileri ele alınacak.

AB Komisyonu birlik içinde seyahatin yeniden sağlanmasıyla salgının ekonomik etkilerinin yumuşatılmasını hedefliyor. Ancak salgında olası ikinci dalgayı önlemek için de kapsamlı önlemler alınması isteniyor. Bunların başında da tatil yerlerinde, tesis ve otellerde sosyal mesafe ile hijyen kurallarının uygulanması geliyor. Koşulları oluşturabilmek için de gelen turist sayısının sınırlandırılması gerekeceğine dikkat çekiliyor.

AB Komisyonu ayrıca havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu getirilmesini istiyor. Uçaklarda, hastanelerde kullanılan tipte klima ve havalandırmanın tesis edilmesi de öneriler arasında. Yolcular arasında bir koltuk boş bırakılarak sosyal mesafeye de dikkat edilmesi planlanıyor.

İTALYA 3 HAZİRAN'DAN İTİBAREN TURİST KABUL EDECEK

Bazı AB üyesi ülkeler şimdiden sınırlarını açacağı tarihi belirledi. İtalya 3 Haziran’dan itibaren turist kabul edecek. Avusturya Almanya’ya sınırını 15 Haziran’da açacak. Hollanda da 1 Temmuz’dan itibaren kamp alanlarını turistlere kiralamaya başlayacak. Almanya ise 15 Haziran itibariyle dünya genelinde yaptığı seyahat uyarısını kaldıracak ve tek tek ülkeler için seyahat tavsiyelerinde bulunacak. AB Komisyonu birliğe üye olmayan ülkelere sınırların 15 Haziran’dan sonra açılmasını tavsiye etti.

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