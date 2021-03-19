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İtalya, Astrazeneca Aşısını Bugünden İtibaren Yeniden Uygulamaya Devam Edecek

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İtalya Başbakanı Mario Draghi, hafta başında kullanımını askıya aldıkları AstraZeneca’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının, bugünden itibaren kullanılmaya devam edeceğini açıkladı.
İtalya, Astrazeneca Aşısını Bugünden İtibaren Yeniden Uygulamaya Devam Edecek

İtalya Başbakanı Mario Draghi, hafta başında kullanımını askıya aldıkları AstraZeneca’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının, bugünden itibaren kullanılmaya devam edeceğini açıkladı.

Başbakan Draghi, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) AstraZeneca aşısının güvenli olduğuna dair yaptığı değerlendirmeye atıfta bulunarak, "İtalya hükümeti, EMA’nın açıklamasını memnuniyetle karşılıyor. AstraZeneca aşısının kullanımına yarından itibaren yeniden başlanacak. Hükümetin önceliği mümkün olan en kısa sürede aşılamada en yüksek sayıya ulaşmak." ifadesini kullandı.

İtalya Sağlık Bakanlığı da bugün yerel saatle 15.00'ten itibaren AstraZeneca aşısının kullanımına tekrar başlayacağını açıkladı.

Aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu şüphesiyle 15 Mart Pazartesi günü AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

EMA Direktörü Emer Cooke, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Kovid-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır." ifadesini kullanarak, EMA'nın bilimsel komitesinin incelemesinde aşının genel olarak kanda pıhtılaşma riskini artırdığına yönelik bulgu elde edilmediğini belirtmişti.

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