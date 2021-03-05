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İtalya, Avustralya'ya 250 Binden Fazla Doz Astrazeneca Aşısının İhracatını Durdurdu

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İtalya, Astrazeneca firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Avustralya için ayrılan 250 binden fazla dozun ihracatını durdurdu.
İtalya, Avustralya'ya 250 Binden Fazla Doz Astrazeneca Aşısının İhracatını Durdurdu

İtalya, Astrazeneca firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Avustralya için ayrılan 250 binden fazla dozun ihracatını durdurdu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Astrazeneca'dan önceki yetkilendirme taleplerinin az miktarda ve bilimsel araştırma maksatlı olmasından ötürü izin verdiği hatırlatılırken, son izin talebinin 250 bin 700 doz aşı için olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, İtalya'nın Avustralya'ya yönelik bu ihracata izin vermeme gerekçeleri şöyle sıralandı:

"Alıcı ülkenin (Avustralya) yönetmelik uyarınca 'savunmasız' olarak nitelenen kategoride olmaması, AB ve İtalya'da aşı sıkıntısının sürmesi ve Astrazeneca'nın aşı tedarikinde yaşadığı gecikmeler, İtalya ile AB ülkelerine sağlanan doz miktarına kıyasla izin talep edilen doz miktarının yüksekliği."

Bakanlık açıklamasında, İtalya'nın ihracat iznini durdurma önerisinin Avrupa Komisyonu tarafından da onaylandığı belirtildi.

Söz konusu durdurma kararının, Avrupa Komisyonu'nun 30 Ocak’ta kabul ettiği 2021/111 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca aşının da olduğu belirli ürünlerin ihracatına yönelik getirilen izin şartı çerçevesinde alındığı ifade edildi.

Astrazeneca'nın AB’ye ilk çeyrekte sağlamayı taahhüt edip, sonradan kesinti yapması sebebiyle AB’nin getirdiği kontrol rejimi, böylece ilk kez bir üye devlet tarafından uygulanmış oldu.

İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin AB ile sözleşmelerine uymayan aşı üretici firmalar için AB dışına ihracatın engellenmesinde ısrar ettiği de hatırlatıldı.

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