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İtalya Başbakanı Conte’den Almanya’ya fren benzetmesi Pazartesi

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İtalya Başbakanı Conte’den Almanya’ya fren benzetmesi Pazartesi
İtalya Başbakanı Conte’den Almanya’ya fren benzetmesi Pazartesi

İtalya Başbakanı Conte, ”Almanya’nın ticaret fazlası AB kurallarının öngördüğünden daha yüksek. Bu Alman ekonomisinin Avrupa’nın lokomotifi değil freni olduğu anlamına geliyor.” dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisiyle mücadele etmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) bünyesinde ortak tahvil (korona tahvil) çıkarma taleplerini reddeden Almanya’yı eleştirdi.
Giuseppe Conte, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Almanya’nın ortak tahvil konusundaki olumsuz tutumuna dikkati çekerek, ”Almanya’nın ticaret fazlası AB kurallarının öngördüğünden daha yüksek. Bu Alman ekonomisinin Avrupa’nın lokomotifi değil freni olduğu anlamına geliyor.” ifadesini kullandı.

Kovid-19’un ekonomik etkisiyle mücadele etmede korona tahvili çıkarılarak yeniden borçlanmaya gidilmesi önerisinde pozisyonunu koruduğunu belirten Conte, bazı üye ülkelerin savunduğu Avro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizmasından (ESM) kaynak ayrılmasına ise çekimser yaklaştığını belirtti.

Avrupa ekonomisinin birbirine bağlı ve iç içe olduğuna işaret eden Conti, ”2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük şoku yaşıyoruz. Bu yüzden Avrupa bu krize güncel bir cevap vermek zorunda. Bir ülkenin sorunları olduğunda bu domino etkisi yapabilir, bundan kesinlikle kaçınmalıyız. Avrupa Birliği’nin ortak tahvil ihracına burada ihtiyaç duyuluyor. Tüm ülkeler ancak bu şekilde bu krizin maliyetlerini eşit ve makul ölçüde karşılayabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

İtalya yalnız bırakıldı
Kovid-19 salgınının başlangıcında İtalya’nın Avrupa içinde tartışmasız bir şekilde yalnız bırakıldığını savunan Conte, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in bu nedenle AB adına özür dilediğini hatırlattı.
27 AB üyesi ülke, koronavirüs krizinin neden olduğu ekonomik zorluklarla mücadele için ortak tahvil çıkarılması kararını daha önce ertelemişti.

İtalya ve İspanya, korona tahvillerinin acilen çıkarılmasını isterken Almanya, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya gibi ülkeler buna karşı geliyor.

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