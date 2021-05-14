İtalya Başbakanı Mario Draghi Herhangi Bir Ücret Almıyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin bu görev için herhangi bir ücret almadığı açıklandı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin bu görev için herhangi bir ücret almadığı açıklandı.



Hükümetin internet sitesinde yayımlanan "şeffaf yönetim" belgesinde, "Mario Draghi, bu görevle bağlantılı olarak herhangi bir ücret almadığını beyan eder" deniliyor.



Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, İtalya'da bir önceki koalisyon hükümetinin çökmesi üzerine geçen Şubat ayında Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.



Parlamento üyesi olmayan Draghi'nin kısmen teknokratlar kısmen de siyasetçilerden oluşan geniş çaplı koalisyon hükümeti 13 Şubat'ta göreve başlamıştı.