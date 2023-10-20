  • BIST 7510.68
  • Altın 1783.712
  • Dolar 27.9773
  • Euro 29.6666
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

İtalya Başbakanı Meloni, kamera arkası görüntüleri üzerine partnerinden ayrıldı

» »
İtalya Başbakanı Meloni, kamera arkası görüntüleri üzerine partnerinden ayrıldı
İtalya Başbakanı Meloni, kamera arkası görüntüleri üzerine partnerinden ayrıldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, birlikte yaşadığı ve çocuğunun babası olan partneri Andrea Giambruno'dan ayrıldı. Meloni bu kararı, Giambruno'nun kamera arkası görüntülerinin neden olduğu skandal sonrası aldı.

Meloni’nin yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu, 7 yaşındaki kızının babası Andrea Giambruno, sunuculuğunu yaptığı televizyon programının kamera arkası görüntüleri nedeniyle son günlerin en çok konuşulan ismi haline geldi.

Kamera arkası görüntülerde Giambruno stüdyodaki bir kadın gazeteciyi tacize varan sözlerle övüyor, kendisine mesafeli davrandığı görülen kadının saçlarına dokunuyor ve ‘’Neden seni daha önce tanımadım’’ gibi sözler söylüyor. Bu sırada sık sık kasıklarına dokunuyor ve küfürlü ifadeler de kullanıyor.

Kamera arkasından başka bir ses kaydında ise Giambruno’nun yine bir kadın meslektaşına ‘’Sevgilin var mı’’ diye sorduğu, ardından da ‘’üçlü yapma’’ teklifinde bulunduğu duyuluyor. Giambruno bu kayıtta kanaldan biriyle ilişkisi olduğunu ve herkesin bunu bildiğini de söylüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB savunmasında yeni sayfa: AB’nin ilk askeri tatbikatı İspanya'da başladı17 Ekim 2023 Salı 20:49
  • İspanya hükümeti, İsrail Büyükelçiliğini 'yanlış bilgi yaymakla' suçladı17 Ekim 2023 Salı 19:55
  • Fransa'da ordu sokağa indi14 Ekim 2023 Cumartesi 19:30
  • İsveç: Başkent Stockholm şehir merkezine 2025'ten itibaren benzinli ve dizel araçla girilemeyecek13 Ekim 2023 Cuma 20:06
  • Almanya hükümeti düzensiz göç ile mücadele için yasa tasarısı hazırladı12 Ekim 2023 Perşembe 16:37
  • Almanya Hamas yanlısı tüm etkinlikleri yasakladı; olası destek gösterilerine soruşturma açılabilecek12 Ekim 2023 Perşembe 14:41
  • Almanya'da Filistin'e destek mitingi yasaklandı11 Ekim 2023 Çarşamba 10:53
  • Avrupa ülkeleri Filistin'e yardımlar konusunda bölündü10 Ekim 2023 Salı 19:35
  • Almanya'da darbe planlamakla suçlanan "İmparatorluk Vatandaşları"na yönelik baskınlar yapıldı10 Ekim 2023 Salı 12:27
  • AB, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını azaltacak09 Ekim 2023 Pazartesi 21:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti