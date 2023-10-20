İtalya Başbakanı Meloni, kamera arkası görüntüleri üzerine partnerinden ayrıldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, birlikte yaşadığı ve çocuğunun babası olan partneri Andrea Giambruno'dan ayrıldı. Meloni bu kararı, Giambruno'nun kamera arkası görüntülerinin neden olduğu skandal sonrası aldı.

Meloni’nin yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu, 7 yaşındaki kızının babası Andrea Giambruno, sunuculuğunu yaptığı televizyon programının kamera arkası görüntüleri nedeniyle son günlerin en çok konuşulan ismi haline geldi.

Kamera arkası görüntülerde Giambruno stüdyodaki bir kadın gazeteciyi tacize varan sözlerle övüyor, kendisine mesafeli davrandığı görülen kadının saçlarına dokunuyor ve ‘’Neden seni daha önce tanımadım’’ gibi sözler söylüyor. Bu sırada sık sık kasıklarına dokunuyor ve küfürlü ifadeler de kullanıyor.

Kamera arkasından başka bir ses kaydında ise Giambruno’nun yine bir kadın meslektaşına ‘’Sevgilin var mı’’ diye sorduğu, ardından da ‘’üçlü yapma’’ teklifinde bulunduğu duyuluyor. Giambruno bu kayıtta kanaldan biriyle ilişkisi olduğunu ve herkesin bunu bildiğini de söylüyor.