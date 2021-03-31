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İtalya başbakanı ve eşi, koronavirüs aşısı için sıra beklerken görüntülendi

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İtalya başbakanı Mario Draghi ve eşi, AstraZeneca Oxford aşısı olmak için sıra bekledi.
İtalya başbakanı ve eşi, koronavirüs aşısı için sıra beklerken görüntülendi

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello koronavirüse (Kovid-19) karşı AstraZeneca aşısı oldu. Başbakan Dragh ve eşi Cappello'nun Lazio kentindeki Roma Termini garına kurulan merkezde aşı sırası beklediği görüntülendi. Avrupa'da aşı tedariklerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle İtalya aşılama uygulamasını yavaşlamış, geçtiğimiz cuma gününden itibaren AstraZeneca Oxford aşısını kullanmaya yeniden başlamıştı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, 73 yaşındaki Başbakan Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello'nun Lazio Bölge Yönetiminin hazırladığı takvimde öngörüldüğü üzere Roma Termini garına kurulan merkezde aşılarını yaptırdığı belirtildi. Draghi, 26 Mart'ta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 aşısı için bu haftaya randevu aldığını ifade etmişti.

 

Diğer yandan, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 658 bin 927 oldu. Aşılananların 3 milyon 37 bin 122'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Avrupa'da aşı tedariklerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle ülkede kitlesel aşılama yavaşlamıştı. İtalya'da Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, dün yaptığı açıklamada, aşı tedariklerinin hızlanacağına dikkati çekerek, hedeflerinin ulusal düzeyde günlük 500 bin aşı yapmak olduğunu ifade etmişti.

Koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 529 artarak 108 bin 879 oldu. 

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 301 bin 451 testte 16 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 561 bin 12'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 759 bin 119 oldu. Aşılananların 3 milyon 68 bin 346'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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