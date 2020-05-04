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İtalya bugün "2. Aşama"ya geçiyor

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İtalya bugün "2. Aşama"ya geçiyor
İtalya bugün "2. Aşama"ya geçiyor

Avrupa'da salgından ilk ve en çok etkilenen yer olan İtalya, bugünden itibaren Kovid-19 acil durumunda yeni bir evreye giriyor.

Başbakan Giuseppe Conte’nin “Virüsle birlikte yaşanılacak dönem: 2. Aşama” olarak tanımladığı ve bugün başlayacak dönemle inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerindeki 4,4 milyon kişinin işbaşı yapması bekleniyor.

Halihazırda zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede bu kısıtlama da bir nebze gevşetilecek. Buna göre, insanların evlerinden uzakta, park ve bahçelerde spor yapması ile aile yakınlarını sosyal mesafe şartları çerçevesinde ziyaret etmesine izin verilecek.

Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmanın zorunlu olacağı ülkede, büyük kentlerdeki metro ve belediye otobüsleri de virüs yayılma riskine karşın yarı kapasiteyle hizmet verecek.

Hükümetin 26 Nisan'da çıkardığı kararnameye göre, müzeler, kütüphaneler 18 Mayıs'tan, restoran, kafe ve kuaför salonları ise 1 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Başbakan Conte, önlemleri gevşeteceğini duyurduğu açıklaması sırasında, virüsle birlikte yaşanılacak bu dönemde yayılmanın artması durumunda eski sıkı tedbirleri geri getirebilecekleri uyarısında da bulunmuştu.

İTALYA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 28 BİN 884'E YÜKSELDİ

Öte yandan İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884’e yükseldi.

Ülkede iki aydan fazla süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 100 bin 179'a geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 210 bin 717 oldu. İyileşenlerin sayısı ise bugün 1740 artarak 81 bin 654'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısının 174 kişi artarak toplamda 28 bin 884'e yükseldiği belirtildi. Bu rakam, 14 Mart’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı oldu.

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