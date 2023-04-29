  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.038
  • Dolar 19.4456
  • Euro 21.4194
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

İtalya, ChatGPT’ye erişim engelini kaldırdı

» »
İtalya Verileri Koruma Ajansının ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle getirdiği geçici erişim engelini kaldırdığı bildirildi.
İtalya, ChatGPT’ye erişim engelini kaldırdı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bir OpenAI sözcüsü, ChatGPT’nin İtalya’daki kullanıcılar için yeniden erişime açık hale geldiğini açıkladı.

Söz konusu yetkili, İtalya'daki kullanıcılara yeniden hizmet verecekleri için heyecanlı olduklarını ve kullanıcıların mahremiyetlerini korumaya sadık olduklarını belirtti.

OpenAl sözcüsü, İtalya Verileri Koruma Ajansı’nın gündeme getirdiği sorunları açıklığa kavuşturduklarını kaydetti.

İtalyan basınında da çıkan haberlerde, OpenAl’nin ChatGPT kullanıcılarının gizliliğini koruma ve kullanıcı haklarına daha fazla dikkat göstermeyi taahhüt ettiği ifade edildi.

İtalya Verileri Koruma Ajansı, geçen ay ABD merkezli OpenAI’nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatmış, uygulamaya erişimi 31 Mart’ta geçici olarak durdurmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB ortak gaz alımına başlıyor25 Nisan 2023 Salı 17:59
  • AP Başkanı Metsola, AB'nin daha aktif ve iddialı olması gerektiğini savundu25 Nisan 2023 Salı 16:02
  • Fransa'da milyonları sokağa döken reformun eylülde yürürlüğe gireceği kesinleşti25 Nisan 2023 Salı 15:23
  • Avrupa ülkeleri, Kuzey Denizi'nden elektrik üretimini artırmak istiyor25 Nisan 2023 Salı 12:18
  • Macron, Çinli Büyükelçi’yi eleştirdi: Haddine değil25 Nisan 2023 Salı 11:09
  • Yunanistan’dan GKRY ve 8 ülkenin katılımıyla ortak hava tatbikatı24 Nisan 2023 Pazartesi 17:56
  • Borrell: Avrupa ülkelerinin donanmaları Tayvan Boğazı’nda devriye gezmeli23 Nisan 2023 Pazar 20:19
  • Hollanda, Sudan'daki vatandaşlarını tahliye edecek23 Nisan 2023 Pazar 15:37
  • Pizza şovu pahalıya patladı: 2 ölü, 12 yaralı23 Nisan 2023 Pazar 13:08
  • AB’nin göç ve iltica kuralları değişiyor20 Nisan 2023 Perşembe 20:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti