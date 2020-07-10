  • BIST 115.794
  • Altın 396,823
  • Dolar 6,8591
  • Euro 7,7441
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

İtalya, Covid-19 riski taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı

» »
İtalya, Covid-19 riski taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı
İtalya, Covid-19 riski taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı

İtalya, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında risk arz eden 13 ülkeden İtalya'ya girişleri ve transit geçişleri yasakladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 14 günde Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ya da bu ülkelerden transit geçiş yapan kişilere, İtalya'ya giriş ve transit geçiş yasağı getirildi.

Ayrıca, uygun düzeyde sağlık koruması sağlanıncaya kadar bu ülkelerle karşılıklı doğrudan ve dolaylı tüm uçuşlar askıya alındı.

Covid-19 nedeniyle son 4 ayda 34 bin 926 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da, mayıs ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine girilmiş, 1 Temmuz'dan itibaren de Avrupa Birliği'nin kararıyla uyumlu şekilde bazı ülkelere sınırlar açılmıştı.

Hafta başında Bangladeş'in başkenti Dakka'dan gelen bir uçaktaki bazı yolcularda Covid-19'a rastlanmıştı.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi sürecinde Türkiye'ye 1.7 milyon dolarlık kişisel koruyucu ekipman gönderdik09 Temmuz 2020 Perşembe 17:03
  • DSÖ: ‘Corona’nın hava yoluyla bulaştığını gözardı edemeyiz09 Temmuz 2020 Perşembe 16:59
  • Besin tercihleri ve yaşam tarzı ile iştahımızı kontrol altına alabiliriz09 Temmuz 2020 Perşembe 15:45
  • Tıp-İş: “Sadece ventilatör alınarak yoğun bakım kurulmaz”09 Temmuz 2020 Perşembe 15:38
  • ABD'nin New Jersey eyaletinde maske takma zorunluluğu getirildi09 Temmuz 2020 Perşembe 14:40
  • Çin'de 9, Güney Kore'de 50 yeni Covid-19 vakası görüldü09 Temmuz 2020 Perşembe 14:20
  • Gana'da Covid-19 vaka sayısı 22 bin 822'ye ulaştı09 Temmuz 2020 Perşembe 13:40
  • Yunanistan: Toplam vaka 3 bin 622, can kaybı 19309 Temmuz 2020 Perşembe 13:20
  • Güney Afrika'da 1 günde 8 bin 810 Covid-19 vakası tespit edildi09 Temmuz 2020 Perşembe 12:40
  • Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 707 bini geçti09 Temmuz 2020 Perşembe 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti