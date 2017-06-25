İtalya eski Başbakanı: Trump'ın nesi mi hoşuma gidiyor, eşi Melania

İtalya'nın "politik doğruluğu" tartışmalı esprileriyle tanınan eski başbakanı Silvio Berlusconi, bu kez de ABD Başkanı Donald Trump'ın karısı Melania Trump ile ilgili sözleriyle konuşuluyor.

Berlusconi, İtalyan tv kanalı La7'de katıldığı bir programda konuşurken Melania Trump'tan hoşlandığını söyledi.

Sunucunun, "Birçok kişi Trump için 'Amerikan Silvio Berlusconi' diyor. Bu sizi mutlu ediyor mu, bundan hoşlanıyor musunuz?" diye sorması üzerine Berlusconi şöyle yanıt verdi:

"Birçok erkek ve kadın gibi benim de Trump'ın nesinden çok hoşlandığımı söyleyeyim: Melania! Güzelliği, tarzı ve çekiciliği sebebiyle..."

Melania Trump ile şahsen tanışmadığını söyleyen Berlusconi "Fakat hakkında çok olumlu şeyler duydum" dedi.

OBAMA İÇİN 'GENÇ, YAKIŞIKLI VE BRONZ TENLİ' DEMİŞTİ

Silvio Berlusconi geçen Mayıs ayında da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile ilgili "uygunsuz" bulunan yorumlar yapmıştı.

Berlusconi, Macron'un karısının kendisinden yaşça büyük olmasına atıfla "Macron genç bir çocuk ama epey tecrübesi var, daha da önemlisi çocukluğundan beri onu kolundan tutan güzel bir annesi var" demişti.

Berlusconi, ABD'nin önceki başkanı Barack Obama'ya "Genç, yakışıklı ve bronz tenli" demesiyle, Avrupa Parlamentosu'nun Alman Başkanı Martin Schulz'u "Nazi kampı gardiyanına" benzetmesiyle ve "Güzel kızlara düşkün olmak eşcinsel olmaktan iyidir" şeklindeki sözleriyle de hatırlanıyor.