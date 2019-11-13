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İtalya, iklim krizi dersini zorunlu hale getiren ilk ülke olacak

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İtalya Eğitim Bakanı, gelecek yıldan itibaren okullarda iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma dersinin zorunlu hale getirileceğini, bunu yapan ilk ülke olacaklarını açıkladı.
İtalya, iklim krizi dersini zorunlu hale getiren ilk ülke olacak

Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde gazetecilere açıklama yapan Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti, ilkokuldan liseye kadar verilecek "yurttaşlık eğitimi" derslerinde küresel iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve ekoloji gibi başlıklara odaklanılacağını söyledi.

Fioramonti, bu dersin, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda oluşturulan yeni bir eğitim modeline dahil olduğunu belirtti.

İktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi'nden olan Bakan Fioramonti'nin açıklamasına göre, Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu yeni eğitim modeli için bir uzmanlar kurulu oluşturuldu.

Ocak ayından itibaren öğretmenlere formasyon eğitimi verilmeye başlanacak. Eylül 2020'de başlayacak gelecek öğretim yılında da öğrenciler iklim krizi odaklı ilk derslerini almaya başlayacak.

Öğrenciler, yılda toplam 33 saat olmak üzere haftada 1 saate yakın iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik odaklı ders alacak.

Fioramonti, bu proje için 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırdıklarını, bu paranın büyük oranda öğretmenlerin eğitimi için kullanılacağını söyledi.

 

'Büyük devrimin ilk adımı'

Fioramonti, bu derslerin yalnızca bir "ilk adım" teşkil ettiğini de belirtti ve "gerçekten büyük bir devrim yapmak için bunun devamını getirmeyi planladıklarını" da söyledi.

Bakan, ilerleyen aşamalarda iklim, ekoloji, sürdürülebilir kalkınma gibi konuların coğrafya, fizik gibi başka derslerle de entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eylül ayından bu yana Eğitim Bakanı olarak görev yapan Fioramonti, dünya genelinde öğrencilerin yaptığı "iklim grevine" destek vermiş ve İtalya'daki okul yönetimlerinden, bu greve katılmak için derslerine girmeyen öğrencilerin "mazeretli" kabul edilmesini istemişti.

Bakan Fioramonti, yaptığı açıklamada da bu öğrenci grevlerine katılan çocukların, iklim krizi dersi projesine destek verdiklerini söyledi.

Bu projenin gündeme gelmesinin ardından binlerce e-posta aldığını söyleyen Bakan, "öğrenciler aylardır yaptıkları gösterilerde verdikleri mesajın dinlenmesinden memnunlar" diye konuştu.

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