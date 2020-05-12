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İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa Karantinasız Turizm Sezonu İçin Çalışıyor

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İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa Karantinasız Turizm Sezonu İçin Çalışıyor
İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa Karantinasız Turizm Sezonu İçin Çalışıyor

İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli, Avrupa Birliği (AB) içinde İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa olarak oluşturdukları ortak çalışma grubunda, turizm sezonunu karantina uygulaması olmadan başlatmak için çalıştıklarını söyledi.

İtalyan Bakan, merkezi Roma’da bulunan Yabancı Basın Derneği’nin video-konferans yöntemiyle yapılan basın toplantısına katıldı.

De Micheli, AB Komisyonu'ndan bir turizm planı sunmasının beklendiğine işaret ederek, "Berlin, Paris ve Madrid ile günlük olarak temas halindeyiz. İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa olmak üzere 4 ülkenin ulaştırma bakanları olarak ortak bir çalışma grubu oluşturduk ve müdahale etmemiz gereken konuları belirledik. Şu anda koşullar yok ama karşılıklı karantinaya gerek kalmayacak şekilde turizmi yeniden başlatacağız ama şu anda içinde bulunduğumuz yeni aşamaya dair gelecek ilk sonuçları bekliyoruz." dedi.

Turistler için karantina uygulaması olup olmayacağına ilişkin bir soruya İtalyan bakan, "Eğer turizm sektörünü açarsak doğal olarak turistik amaçlı gelen birini karantinaya alamayız. İtalya turizmden dolayı uçuşları başlatırsa karantina olmayacak, çünkü buraya gelen, geliş amacı olan tatilini yapmalı." yanıtını verdi.

Bakan De Micheli, yurt dışına giden İtalyanların da ülkeye dönüşlerinde, geldikleri ülkede salgın kontrol altında ise karantinaya alınmayacaklarını söyledi.

"Turizm İtalyan ekonomisi için önemli bir sektör." diyen De Micheli, turist kabulünün bilim kurulu tarafından onaylanmış kurallar çerçevesinde olacağını dile getirdi. De Micheli, bölgeden bölgeye oluşacak yoğunlukları Turizm Bakanlığıyla beraber hesap etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Salgına ilişkin bu hafta gelecek verilerin belirleyici olacağının altını çizen De Micheli, "18 Mayıs’tan sonra salgın eğrisi kontrol altında olursa bölgeler arasında seyahat muhtemelen haziran ayının ilk yarısında normalleşmeye başlayabilir. Sonrasında yapılacak değerlendirmeyle de İtalya dışı seyahatler gelebilir." diye konuştu.

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