  • BIST 89.014
  • Altın 301,674
  • Dolar 6,3823
  • Euro 7,1247
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İtalya karantina altında, Papa boş sokaklarda: Salgın duası için Vatikan'dan ayrıldı

» »
İtalya karantina altında, Papa boş sokaklarda: Salgın duası için Vatikan'dan ayrıldı
İtalya karantina altında, Papa boş sokaklarda: Salgın duası için Vatikan'dan ayrıldı

Koronavirüs salgınının Çin'den sonra en fazla kayba yol açtığı İtalya'da, Papa Francis 'dua etmek' için Vatikan'dan ayrıldı, karantina nedeniyle boşalan Roma sokaklarında dolaştı.

Geçtiğimiz ay 'rahatsızlık geçirdiği' gerekçesiyle peş peşe tüm programlarını iptal ederek koronavirüs söylentilerine neden olan Papa Francis, salgına karşı dua etmek için Vatikan’dan ayrıldı.

Karantina sebebiyle boş olan Roma caddelerinde yürüyen Papa, Katolikler için önemli iki ibadet yeri olan St. Mary Major Bazilikası ile Corso’daki San Marcello Kilisesi'ne gitti.

Papa'nın test sonucunun negatif çıktığı duyurulmuştu. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında pazar ayinlerini internet üzerinden yapmasına karar verilmişti.

Çin dışında salgının en çok etkili olduğu ülkelerden İtalya'daki vakalarda dün günlük bazdaki en büyük artış kaydedildi. Salgın nedeniyle bir günde 368 kişinin yaşamını yitirdiği ülkedeki toplam can kaybı bin 809'a yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Guardian: Salgın 2021 bahar aylarına kadar sürebilir16 Mart 2020 Pazartesi 13:09
  • Koronavirüs: Akıl sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz?16 Mart 2020 Pazartesi 12:45
  • KKTC'de yeni vaka yok! Yapılan 6 test negatif çıktı16 Mart 2020 Pazartesi 11:17
  • Sağlık örgütleri: Ev izolasyonu olmuyor, her şehirde toplu izolasyon merkezleri kurulmalı15 Mart 2020 Pazar 22:44
  • Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'e karşı uyardı: Hızlı hareket etmezseniz virüs size de gelecektir, harekete geçin!15 Mart 2020 Pazar 18:58
  • Koronavirüse karşı en korunmasız olanlar sokak çocukları15 Mart 2020 Pazar 16:57
  • Koronavirüs neden hızlı yayıldı? Hangi önlemler işe yaradı?15 Mart 2020 Pazar 16:52
  • Ronaldo otellerini ücretsiz hastaneye dönüştürecek, doktorlara maaş ödeyecek15 Mart 2020 Pazar 16:46
  • “İbuprofen kullanımı enfeksiyonu daha da kötüleştiriyor''15 Mart 2020 Pazar 15:29
  • Zlatan Ibrahimovic'in Koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası15 Mart 2020 Pazar 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti