İtalya kış kısıtlamaları getiriyor

İtalya'nın Ekolojik Geçiş Bakanlığı bu hafta, kış boyunca gazlı ısıtma kullanımına daha sıkı sınırlar ve kısıtlamalar getiren yeni bir enerji tasarrufu kararnamesi imzaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki günlük işletme süresi günde bir saat azaltılacak, genel kış ısıtma mevsimi ise 15 gün kısaltılacak, “Açılış tarihi sekiz gün ertelenerek ve işletmeye alınma- yedi önde."

Kararname ayrıca, işletmelerin 18C'yi geçmemesi (19C'den aşağı) ve özel vatandaşların ısıtmalarını maksimum 19C'ye ayarlaması (20C'den aşağı) ile birlikte, iç mekan sıcaklık değerlerinin üst sınırını da sıkılaştıracak.