İtalya koronavirüs salgınında ikinci aşamaya geçiyor: Dene-gör

İtalya'ın, 4 Mayıs'tan itibaren sağlık krizinde "ikinci aşamaya" geçeceği belirtilirken, "Dene-gör" yöntemi olarak adlandırılan bu strateji İtalyan basınında "küçük adımlarla" ve "el freniyle" yeniden başlama olarak yorumlandı.

Koronavirüs salgınına karşı 7 haftadır karantina tedbirlerinin uygulandığı İtalya, 4 Mayıs’tan itibaren sağlık krizinde “ikinci aşamaya” geçecek. Hükümet bu aşamada, risklerin yüksekliği nedeniyle tedbirleri kısıtlı ve kademeli olarak gevşetmeyi planlıyor. Salgın eğrisi yeniden yükselmeye başlarsa tedbirlerin tekrar sıkılaştırması söz konusu olacak. “Dene-gör” yöntemi olarak adlandırılan bu strateji İtalyan basınında “küçük adımlarla” ve “el freniyle” yeniden başlama olarak yorumlandı. Bazı gazeteler bunun bir “2. aşama” değil “1.5’uncu aşama” planı olduğu eleştirisinde bulundu.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Başbakan Giuseppe Conte tarafından dün akşam açıklanan 2. aşama planı büyük ölçüde üretim faaliyetlerine geri dönülmesine odaklanıyor.

Ülkede Mart başından bu yana kapalı olan okulların bu eğitim-öğretim yılı içinde tekrar açılması öngörülmüyor. Başbakan, Serie A da dahil olmak üzere spor müsabakalarına ne zaman dönüleceğinin de henüz belirlenmediğini açıkladı. Başbakan Conte, “Salgın eğrisinin yeniden yükselişe geçmemesi için sürekli takipte olmalı, denetlemeliyiz” dedi ve “salgın eğrisinin kritik hal alması halinde müdahaleye hazır olunacağını” söyledi.

“Gelecek aylarda da bizi zorlu bir mücadele bekliyor” diyen Conte, halktan sorumlu davranmalarını istedi. Başbakan, okulların açılmamasının nedenini de, “Bu aşamada okulları açmak salgın eğrisinin yeniden yükselmesi riskini çok artırır. Uzmanlar, (okullar açılırsa) 1-2 hafta içinde salgının yeniden patlayacağını söylüyor” diye açıkladı.

“VİRÜSÜN YAYILMASI HIZLANIRSA TEDBİRLER TEKRAR SIKILAŞTIRILACAK”

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yüksek Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro da, ikinci aşamada virüsün yayılması hızlanırsa tedbirlerin tekrar sıkılaştırılacağını söyledi.

La Repubblica gazetesine konuşan Brusaferro, ikinci aşamada “dene-gör” kriteri uygulanacağını belirtti. Brusaferro, “İkinci aşamada, dene-gör kriterine göre hareket etmek gerekecek. İleriye doğru küçük adımlar atılacak, bunların etkisi ölçülecek ve buna göre sonraki adımlara yeşil ışık yakılacak” diye konuştu.

Brusaferro, kısıtlayıcı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasının gerekçesini şöyle açıkladı:

“Aynı anda birçok şey birden açılırsa ve vaka sayısı artarsa, nerede hata yapıldığını anlayamayız ve her şeyi yeniden kapamak gerekir. Kademe kademe ilerlemek daha iyi. Pilot ülke konumunda olduğumuzu unutmamalıyız, Batı’da bu sorunlarla bizden önce kimse karşılaşmadı.”