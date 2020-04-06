İtalya, Koronavirüs'te ikinci aşamaya hazırlanıyor; karantina bitince virüsle nasıl yaşanacak?

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu İtalya'da son iki haftadan daha fazla sürenin en düşük günlük ölüm vakaları açıklanırken ülkede salgının ikinci aşamasına geçmek için hazırlık yapılıyor. İtalya'da yetkililer önlerinde daha zorlu aylar olduğunu söylerken virüsle birlikte hayatın devam edeceği uygun koşulların oluşturulması amaçlanıyor.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, "Vaka grafiği düzleşti ve düşmeye başladı. Eğer düşüşten emin olursak salgının yayılmasını durduracak ikinci aşama için hazırlık yapmaya başlamalıyız" dedi.

"Gardımızı indirmeyelim"

İtalya'da dün son 5 günün en düşük yeni vaka sayısı kaydedildi. Dün 4 bin 316 vaka tespit edilerek ülkedeki toplam Koronavirüs'e yakalanan kişi sayısı 128 bin 948'e çıktı.

Grafikteki iyileşmenin ardından günlük değerlendirmede bulunan Sivil Savunma Departmanı Başkanı Angelo Borelli, "Gardımızı indirmemeliyiz, evde kalmaya devam etmeliyiz" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da grafikteki düşüş eğiliminin ardından salgının ikinci aşaması için hazırlıklara başladı. Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, Koronavirüs için bir aşı bulunana kadar salgının yayılmasını durdurarak hayata devam etmek için atılacak adımları açıkladı.

Virüsle birlikte yaşarken atılacak 5 adım

La Repubblica gazetesine konuşan Sperenza, "Önümüzde zorlu aylar var, hedefimiz aşı bulunana kadar virüsle yaşayacak ortamı yaratmak" dedi.

İtalya'da ülke çapında karantina süreci en az 13 Nisan'a kadar devam edecek. Sperenza, karantina kısıtlamalarının kaldırılması için tarih vermek için çok erken olduğunu söyledi. Sperenza, ülkenin Koronavirüs'le mücadelesinde ikinci aşama için gereken 5 önlemi şöyle sıraladı:

*Sosyal mesafeye devam

*Bireysel korunma için maske kullanımı

*Yerel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi

*Yaygın test

*Akıllı telefonlar üzerinden hasta takibi