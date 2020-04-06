  • BIST 91.041
  • Altın 355,670
  • Dolar 6,7522
  • Euro 7,2927
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İtalya, Koronavirüs'te ikinci aşamaya hazırlanıyor; karantina bitince virüsle nasıl yaşanacak?

» »
İtalya, Koronavirüs'te ikinci aşamaya hazırlanıyor; karantina bitince virüsle nasıl yaşanacak?İtalya'da vaka grafiği son 5 gündür düşüş eğiliminde
İtalya, Koronavirüs'te ikinci aşamaya hazırlanıyor; karantina bitince virüsle nasıl yaşanacak?

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu İtalya'da son iki haftadan daha fazla sürenin en düşük günlük ölüm vakaları açıklanırken ülkede salgının ikinci aşamasına geçmek için hazırlık yapılıyor. İtalya'da yetkililer önlerinde daha zorlu aylar olduğunu söylerken virüsle birlikte hayatın devam edeceği uygun koşulların oluşturulması amaçlanıyor. 

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, "Vaka grafiği düzleşti ve düşmeye başladı. Eğer düşüşten emin olursak salgının yayılmasını durduracak ikinci aşama için hazırlık yapmaya başlamalıyız" dedi. 

"Gardımızı indirmeyelim"

İtalya'da dün son 5 günün en düşük yeni vaka sayısı kaydedildi. Dün 4 bin 316 vaka tespit edilerek ülkedeki toplam Koronavirüs'e yakalanan kişi sayısı 128 bin 948'e çıktı. 

Grafikteki iyileşmenin ardından günlük değerlendirmede bulunan Sivil Savunma Departmanı Başkanı Angelo Borelli, "Gardımızı indirmemeliyiz, evde kalmaya devam etmeliyiz" dedi. 

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da grafikteki düşüş eğiliminin ardından salgının ikinci aşaması için hazırlıklara başladı. Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, Koronavirüs için bir aşı bulunana kadar salgının yayılmasını durdurarak hayata devam etmek için atılacak adımları açıkladı. 

Virüsle birlikte yaşarken atılacak 5 adım

La Repubblica gazetesine konuşan Sperenza, "Önümüzde zorlu aylar var, hedefimiz aşı bulunana kadar virüsle yaşayacak ortamı yaratmak" dedi. 

İtalya'da ülke çapında karantina süreci en az 13 Nisan'a kadar devam edecek. Sperenza, karantina kısıtlamalarının kaldırılması için tarih vermek için çok erken olduğunu söyledi. Sperenza, ülkenin Koronavirüs'le mücadelesinde ikinci aşama için gereken 5 önlemi şöyle sıraladı: 

*Sosyal mesafeye devam

*Bireysel korunma için maske kullanımı

*Yerel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi

*Yaygın test

*Akıllı telefonlar üzerinden hasta takibi 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da Evanjelist kilise toplantısı binlerce Covid-19 vakasının kaynağı oldu29 Mart 2020 Pazar 20:25
  • Robert Koch Enstitüsü: Kapasitemizin yetmeyebileceğini düşünmeliyiz29 Mart 2020 Pazar 16:34
  • Almanya’da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Schaefer ölü bulundu29 Mart 2020 Pazar 12:16
  • Fransa hızla artan vakalarla baş edemiyor: 'Kapasitemizi 48 saat içinde aşabiliriz'27 Mart 2020 Cuma 17:55
  • Arnavutluk Başbakanı: Vergiler ödenmezse öyle bir çukura düşeriz ki, korona bizi arasa da bulamaz27 Mart 2020 Cuma 14:56
  • Europol'e göre Covid-19'a rağmen yolsuzluk, hırsızlık ve siber suçlarda artış var27 Mart 2020 Cuma 14:44
  • AB’den koronavirüse karşı iş birliği çağrısı26 Mart 2020 Perşembe 14:51
  • Salgından en kötü etkilenen üç Avrupa ülkesindeki son gelişmeler25 Mart 2020 Çarşamba 13:03
  • İtalya’da dezenfektan zehirlenmelerinde büyük artış25 Mart 2020 Çarşamba 12:30
  • Almanya'da vaka sayısı 27 bin 436'ya, ölümler 114'e yükseldi24 Mart 2020 Salı 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti