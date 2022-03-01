  • BIST 1.969,91
  • Altın 867.648
  • Dolar 13.9301
  • Euro 15.4821
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

İtalya, Lazio Bölgesinde Evlenen Herkese 2 Bin Euro Verecek

» »
İtalya, Lazio Bölgesinde Evlenen Herkese 2 Bin Euro Verecek
İtalya, Lazio Bölgesinde Evlenen Herkese 2 Bin Euro Verecek

İtalya’nın Lazio bölgesindeki yetkililer, düğünleri ister Roma'da, ister görkemli bir şatoda veya bir kumsalda olsun, bölgedeki evlenen çiftlere 2 bin euro (yaklaşık 31 bin lira) verdiklerini açıkladı. “Sevgiyle Lazio'da” (Lazio in Love) adlı proje, corona virüs pandemisinin vurduğu düğün sektörünü canlandırmayı amaçlıyor. 

Lazio bölgesi, başkent Roma’nın yanı sıra Tivoli, Latina, Viterbo, Pomezia gibi popüler kentlerin yer aldığı 13 şehri içeriyor. 

Lazio bölgesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çiftlerin bugünden itibaren taleplerini iletebileceği ve başvuruları kabul edilirse düğün planlayıcısı, gelinlik ve damatlık, mekan, yemek, çiçekler ve  araba dahil olmak üzere Lazio merkezli düğün hizmetlerine harcadıkları paranın 2 bin euro’sunu geri alacakları belirtildi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Bununla birlikte, yetkililer proje için toplam 10 milyon euro ayırdı kaynak ayırdıklarını ve geri ödeme başvurularının Ocak 2023'ün sonuna kadar yapılabileceğini belirtti. 

Lazio Belediye Başkanı Nicola Zingaretti, “Ekonomik krizden ağır şekilde zarar gören bir düğün sektörü desteklemek için plana ihtiyaç var. Turizm sektörünü de göz önünde bulundurarak, birçok lokasyonu ile dünyanın en  büyüleyici yerleri arasında yer alan bölgemizin her yeri ile övünebilmenin gururu ile önemli bir yatırımı hayata geçirdik” dedi.

PANDEMİDEN BU YANA SADECE BÖLGEDE 9 BİN DÜĞÜN YAPILDI

Öte yandan, salgının başlangıcından bu yana, Lazio'da sadece 9 bin çift evlendi.

Lazio bölgesi, onlarca orta çağ tepe kasabası ve Circeo milli parkını çevreleyen kumlu plajları da dahil olmak üzere çok çeşitli romantik düğün mekanlarına sahip.

Bölgede düzenlenen en ünlü düğünlerden biri, şu anda boşanmış olamn  Tom Cruise ile 2006 yılında Bracciano'daki Orsini-Odescalchi kalesinde evlenen Katie Holmes arasındaki düğündü.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Financial Times, muhalefetin birleşmesini yorumladı, o partiye dikkat çekti01 Mart 2022 Salı 14:19
  • Rusya: ABD’nin nükleer silahları kabul edilemez01 Mart 2022 Salı 14:02
  • Zelenskiy: Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek01 Mart 2022 Salı 13:04
  • Sekiz AB ülkesinden Ukrayna'nın üyeliğine destek açıklaması01 Mart 2022 Salı 13:01
  • Avrupa tetikte: Putin, ‘şeytanlarını’ kullanacak mı?01 Mart 2022 Salı 12:38
  • Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya silah desteği01 Mart 2022 Salı 11:59
  • Almanya Ukrayna‘dan 100 binden fazla sığınmacı bekliyor01 Mart 2022 Salı 11:54
  • AB’nin yaptırım listesinde dikkat çeken isim: “Putin’in kasası”01 Mart 2022 Salı 11:46
  • Rusya, İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı01 Mart 2022 Salı 10:25
  • Rusya-Ukrayna Savaşı Doğalgazı Vurdu! Almanya Alarm Veriyor28 Şubat 2022 Pazartesi 22:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti