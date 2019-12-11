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İtalya “Martınengo” fırkateynini güneye gönderdi

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İtalya’nın “ulusal çıkarlarını korumak için” Kıbrıs’a bir savaş gemisi gönderdiği bildirildi.
İtalya “Martınengo” fırkateynini güneye gönderdi

Fileleftheros, “La Repubblica” isimli İtalyan gazetesinden alıntıladığı haberde, İtalya’nın “Doğu Akdeniz’de devriye görevi” için gönderdiği savaş gemisinin geçen Cuma günü Larnaka Limanı’na ulaşan “Martinengo” isimli fırkateyn olduğunu yazdı.

“Martinengo” fırkateyninin önümüzdeki günlerde  “İtalya’ya dost ülkelerle” ortak tatbikatlara katılacağı bilgisinin de haberde yer aldığına işaret eden gazete “İtalya’ya dost ülkeler”  ifadesiyle  “muhtemelen” Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın kast edildiğini belitti.

Gazeteye göre, Türkiye’nin ekim ayında, Rum Yönetimi’nin İtalyan ENI ve Fransız Total şirketlerini ruhsatlandırdığı bölgede sondaja başladığını hatırlatan La Repubblica, “Ankara’ya mesaj net:  gerekirse bayrağımızı gösteririz, biz hazırız” ifadelerini kullandı.

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