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İtalya meclisi ‘soykırım’ı tanıdı

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İtalya parlamentosu ‘Ermeni soykırımının resmi olarak tanınması ve bunu uluslararası alanda savunmasını’ isteyen önergeyi kabul etti.
İtalya meclisi ‘soykırım’ı tanıdı

Koalisyon hükümeti tarafından desteklenen önerge 43 çekimsere karşı 382 evet oyuyla kabul edilirken parlamentoda hiç ret oyu çıkmadı. Çekimser oyu ise sadece muhalefetteki sağ görüşlü Forza İtalia partisi kullandı.

Önergenin sahiplerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Enrico Carelli, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan tamamen farklı olan, dost bir ülke olan (Türkiye ile) iyi ilişkilerimizi tartışma konusu yapmayın” dedi.

İtalya’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Ankara’nın tepkisi iletildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu alınan karara şu tepkiyi gösterdi: “Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi İtalyan Temsilciler Meclisi’nin bu kararı da yok hükmünde. İtalyan Meclisinin, yabancı düşmanı Lega Partisi’nin AP seçimlerindeki oyunu artırmak maksadıyla sahnelediği oyuna alet olması kabul edilemez.”

 

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